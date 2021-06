Polisen: Kindbergs bolag tjänade miljoner på ÖFK – bokföringen för flera av utbetalningarna är borta

Daniel Kindberg var ordförande för ÖFK i åtta år, mellan december 2010 och december 2018. Under de här åren kom det in miljontals kronor i sponsring från en flyttfirma från Sollefteå. Pengar som flyttfirman i sin tur misstänks ha fått in från Peab via bluffakturor. Det här har Daniel Kindberg blivit åtalad för och hovrättsförhandling väntar i höst.

I ekobrottsmålet finns det inte med så mycket material gällande Kindbergs egna affärer med ÖFK. Det som syns där är hans investeringsavtal med ÖFK i spelartruppen. Läget är ett helt annat i materialet från mutåtalet som kom i november 2020.

I den 7 000 sidor långa mutbrottsutredningen finns det med tidigare okända transaktioner mellan Daniel Kindbergs dåvarande företag Sdab, Nockt och ÖFK. Han lämnade företagen efter den fällande domen i tingsrätten hösten 2019.

Polisens nationella operativa avdelning har gjort en sammanställning som visar att differensen är 4 miljoner kronor till Daniel Kindbergs bolags förmån under åren 2013–2019. Hans bolag Nockt och Sdab har fått mer pengar av ÖFK än företagen har satt in.

Materialet i brottsutredningen visar att både Nockt och Sdab sponsrat ÖFK när det krisat i klubbens ekonomi. Sommaren 2013 är ett sådant exempel, då sponsrade Sdab ÖFK med 450 000 kronor. Ett annat exempel är från hösten 2016 då ÖFK saknar pengar att betala både löner och sociala avgifter. Tre dagar efter larmet sätter Nockt och Sdab tillsammans in 350 000 kronor.

Polisen konstaterar att när det gäller 2016 så görs utbetalningarna i anslutning till att pengar kommit in från Pilgrimsta hus bygg. Det är pengar som Östersunds tingsrätt i höst ska ta ställning till om de är att anse som mutor eller ej.

Det är under 2017 som pengaströmmarna vänder. ÖFK har då en mer stabil ekonomi och Europaäventyret har tagit fart. ÖP har tidigare skrivit om några av de transaktionerna, då hittade inte ÖFK några underlag för utbetalningarna till Kindberg utan skulle utreda vidare.

Daniel Kindberg sade till ÖP-sportens reporter att det handlade om ett barteravtal, där varor och tjänster byts mellan företag.

”Det är ett nollsummespel. Det finns inga pengar som tjänas i det” sade Daniel Kindberg.

Nu har ÖP genomfört en mer omfattande genomgång av materialet i förundersökningen. Den visar att det satts in pengar på Kindbergs olika bolag som betalning för tjänsterna. Med andra ord ser det inte ut att ha varit något regelrätt byte av tjänster.

Den första fakturan om sålda tjänster skickas 22 mars 2017 till Driftaren från Sdab. Därefter följer under året fem fakturor till med likande innehåll som skickas till ÖFK och Driftaren. Det blir totalt drygt 1 miljon kronor.

ÖFK har fortsatt att leta efter underlagen till de här fakturorna. Men det går inte att hitta pärmen för leverantörsfakturor från 2017. Samma sak gäller transaktionerna ända tillbaka till 2015, det saknas antingen någon pärm för kundfakturor eller verifikat för den aktuella perioden.

De största utbetalningarna ÖFK gör handlar dock inte om köp av konsulttjänster. Den största fakturan handlar om en led-skärm som ÖFK hyrt av Daniel Kindbergs företag ända sedan 2013. Klubben skulle betala en hyra på 50 000 kronor per år.

Fyra år senare tar ÖFK över utrusningen och betalar i december 2017 drygt 2,9 miljoner kronor. Det är nästan samma pris som Daniel Kindbergs företag betalade för skärmen när den var ny, priset har bara minskat med 44 250 kronor. Bokföringsmässigt ska skärmens värde då i stort sett hunnit bli helt avskriven. Det var ÖFK:s vice ordförande Hans Carlsson som tecknat köpeavtalet med Daniel Kindbergs bolag Nockt.

En dryg vecka efter Ekobrottsmyndighetens gryningsräd i april 2018 köper ÖFK loss specialcontainrar från Sdab och betalar upplupen hyra på 1,35 miljoner kronor.

Det är de här två sista fakturorna som gör att vågskålen slår över och som gör att Nockt och Sdab plockar hem mer pengar från ÖFK än som satts in.

ÖP har sökt Daniel Kindberg och Hans Carlsson för en kommentar.