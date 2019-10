Polisen misstänker att stöldligor härjar i länet - Vill ha tips från allmänheten

Fem stycken fyrhjulingar och ett tiotal motorcyklar. Det är några av de saker som stulits på olika platser i länet. Polisen skriver att en 29-30 september stals en fyrhjuling i Ås och en i Vemdalen.

Samtidigt stals också en motorcykel i Vemdalen. Två av fordonen som stals den har sedan dess påträffats i Polen och en person är frihetsberövad.

– Vi jobbar aktiv med de stölder som begåtts senaste tiden och vi hoppas på att kunna nå framgång i detta. Alla iakttagelser som gjorts med tider och platser och fordon som inte passar in kan utgöra bra tips. Vi uppskattar om man hör av sig till oss, säger David Redin, gruppchef vid utredning Jämtland.

Den 7-8 oktober stals också ett flertal fyrhjulingar och motorcyklar i bland annat Ytterhogdal och Brånan.

Man misstänker nu från polisens sida att en eller flera stöldligor befinner sig i länet. Därför går de nu ut med en uppmaning till allmänheten att vara uppmärksamma på obekant fordon som rör sig vid udda tider på dygnet eller befinner sig på konstiga platser. Ett sätt att hjälpa polisen är att notera bilmärken och registreringsnummer på misstänkta fordon.

Det är svårt att helt skydda sig mot dessa stölder då de ofta genomförs av professionella ligor, skriver polisen på sin hemsida. Men de rekommenderar att man ska stöldmärka sina fordonen på olika sätt är ett sätt försvåra för tjuvarna.

Polisen är fortsatt intresserad av tips och iakttagelser kring de senaste dygnens stölder. Iakttagelser kan rapporteras in via polisen hemsida eller går att ringa in via polisen telefonväxel med telefonnummer 114 14.