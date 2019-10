Polisen om sökandet efter försvunna mannen: "Vi vill ha in fler iakttagelser"

August Knutsson är polisområdeschef vid polisen Jämtland.

– Vi fortsätter jobba med detta men vi har inte gjort några genombrott ännu, berättar han.

Polisen arbetar vidare med informationsinhämtning, de håller förhör och följer upp tips.

Under måndagen sökte polisen också med drönare för att söka efter den försvunna mannen. Detta ledde inte till några nya fynd.

Parallellt med detta har även representanter från Missing people varit ute med hund och sökt och även assisterat de anhöriga och vänner till mannen som även de sökt efter mannen.

Det var under tidig morgon mot lördagen som mannen anmäldes försvunnen.

Och polisen är fortsatt i behov av tips eller iakttagelser som gjorts i Badhusparken och Frösön tidigt på lördag morgon.

– Vi vill fortsatt ha in tips och iakttagelser. Man kan ringa in dessa via 114 14, säger August Knutsson.

Enligt Polisen har mannen varit försvunnen sedan 05-tiden på lördagsmorgonen.

Mannen ska vara i 20-års åldern och mörkt klädd med mörka jeans. Han ska vara mellan 175 och 180 centimeter lång, skäggig och ha kort ljust hår.