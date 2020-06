Mannen lämnade sitt hem vid 20-tiden på torsdagen och under fredagen gick polisen ut med hans signalement för att få in tips och intressanta iakttagelser som kunde hjälpa dem i arbetet. Även fjällräddare sattes in i sökandet.

På fredagseftermiddagen kunde polisen mycket glädjande meddela att den försvunna mannen återfunnits.

Han uppges vara vid god vigör.