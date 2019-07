Polisens teori om Lucas försvinnande och frågorna som aldrig får ett svar – här tar Strömsund avsked

Läs mer: Daniel Viklund ledde Missing Peoples sökande efter Lucas Löfström: "Otroligt tragiskt"

Det som började en söndagskväll i mitten av september förra året slutar här. När Magnus Löfström inte kunde komma i kontakt med sin son och ingen visste vad som hade hänt polisanmäldes försvinnandet. Under måndagen letade omkring 200 människor efter 19-årige Lucas Löfström. Dagen därpå gick 300 personer i skallgångskedjor genom samhället.

Därefter har frivilliga deltagit vid mängder av insatser.

Matilda Blomqvist har på sig en enkel svart tunika och pärlörhängen på begravningen som hålls under fredagseftermiddagen. Under nio månader ägnade hon stora delar av sin lediga tid till att söka efter vännen Lucas som hon lärde känna under högstadiet.

– Jag hoppas fortfarande på att han bara ska komma hem. Nu vet jag att det inte kommer att bli så, men jag har varit på många sök och lärde mig väl under tiden att hoppet är det sista som lämnar, säger hon och torkar tårar med en näsduk.

Redan den första dagen var hon med i skallgångskedjan.

– Det är jättefruktansvärt att leta efter en kompis. Jag gick i närheten av Lucas pappa och hörde att någon ropade ”fynd” och såg att han blev jätteledsen. Det var som att all luft for ur en.

Det kom att dröja lång tid innan kroppen hittades.

– Även när det inte har varit skallgång har jag gått vid sjön och om man går för förbi en skog så kollar man in i den.

Från luften söktes Lucas Löfström med hjälp av helikoptrar och drönare. I vattnet letade dykare och på ytan spanade folk från vattenskotrar och båtar med specialutrustning.

Skogarna i området finkammades och på nätet kartlades Lucas liv i detalj genom inre spaningar från polisen.

En förundersökning om människorov inleddes under vintern och polisen höll över hundra förhör.

Tv-programmet Efterlyst tog upp ärendet och lokal media rapporterade mycket om försvinnandet. I november träffade ÖP föräldrarna som berättade om sin situation. Deras värsta scenario var att aldrig få klarhet i vad som hänt.

– Den största skräcken är att man aldrig ska få veta. Då ska man leva med det resten av livet, sade Lucas pappa Magnus Löfström vid det tillfället.

Den 19 juni klockan 08.31 larmades polisen till en plats mitt i Strömsund.

– Man får ett samtal till SOS där någon misstänker att det ligger en död person vid en brygga i vattnet i Ströms Vattudal, säger Sten Sundin som är chef på polisens avdelning för grova brott.

Patrullen som kallades ut hittade en kropp och omkring en vecka senare var identifieringen klar. Det var Lucas Löfström som hittats.

– Det pekar på att han på något sätt har tagit sig ut i vattnet och där drunknat. Det är den förklaring vi kan ha i det här läget, eftersom det inte finns några andra uppgifter, säger Sten Sundin och fortsätter:

– Det finns ingenting i läkarundersökningen av kroppen som tyder på att han ska ha varit utsatt för något brottsligt. Därför lägger vi ner ärendet som gäller människorov.

Sten Sundin berättar att polisen har haft stor hjälp av frivilliga i Missing People och andra organisationer.

– Det har varit en otrolig tillgång i arbetet, även om de inte lyckades hitta honom vid liv. Det är sorgligt i sig, men engagemanget har varit helt fantastiskt.

Lucas mamma Sara P Larsson berättar att hon pratat med en polis som arbetat med ärendet. Då fick hon veta att det kommit fram uppgifter om att Lucas hade tagit en hallucinogen drog den kvällen då han försvann. Därför trodde den polisen att det kunde handla om en drogrelaterad olycka.

– Det kändes som att det var den teori som är mest trolig och det som är lättast att acceptera.

För familjen har det varit viktigt med en förklaring.

– Det är fruktansvärt onödigt, men han har ändå valt att ta det själv och det är ingen som har bragt honom om livet.

Vid begravningen lägger Matilda Blomqvist en röd ros på den ljusa kistan. Hon kände inte till att Lucas kan ha provat narkotika.

– Jag har inte sett honom som en sådan som håller på med droger. Det var en vanlig jättesnäll kille, en sådan som alla behöver i sitt liv.

Sara P Larsson tycker att det är viktigt att berätta att det kan ha funnits droger med i bilden.

– Det är därför att vi går ut med det här, så att folk inte tror att han har tagit livet av sig, men även för att ungdomar och föräldrar ska få upp ögonen för det här. Då kan man förhindra att det händer igen.

Hon säger att det finns ungdomar som har drogliberala värderingar i samhället.

– De ser på det ungefär som att ta en öl och som att det inte ska vara något farligt.

Matilda Blomqvist delar den bilden.

– När man ser hur det vart med Lucas så borde de som håller på se det som en varningsklocka, säger hon.

Familjen har valt musik som Lucas tyckte om till begravningen. När föräldrarna går fram till kistan för att ta farväl spelas Guns N Roses låt Sweet child O mine.

Det är omkring två veckor sedan föräldrarna fick veta att det var Lucas som hittats.

– Man kan aldrig förbereda sig på det här beskedet. Men det är ändå en lättnad att få veta, att han får komma hem och att få göra ett avslut, säger Sara P Larsson.

För drygt en månad sedan anmäldes 82-åriga Lisbeth Berntsson som försvunnen i Östersund. Strax därefter anordnade Missing People en sökinsats med skallgång. Sara P Larsson deltog vid den insatsen.

– Jag vet hur ovissheten känns och nu kan jag ge något tillbaka. Folk har ställt upp för oss hur mycket som helst.

Fotnot: För en tid sedan var ÖP var i kontakt med familjen och fick en inbjudan till begravningen.