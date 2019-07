Politikern om Kaxåsprojektet: ”Osäkert om reningsverket i Kaxås klarar 40 nya bostadshus”

ÖP har tidigare skrivit om utvecklingen för Projekt Kaxås som både vill bygga fyrtio nya hus, och samtidigt få familjer att flytta in i de hus som just nu står tomma. Ansökan till kommunen om en detaljplan för området "Ekobyn Ladriket" har skickats in. Jan Runsten, ordförande i Bygg-och miljönämnden, säger att det finns flera saker att tänka på vid en stor inflyttning.

– En sådan sak som vatten och avlopp behöver ses över. Det är osäkert om reningsverket i Kaxås klarar 40 nya bostadshus.

Projekt Kaxås räknar med att det kan flytta in 100-120 personer eftersom husen ska säljas främst till barnfamiljer. Det skulle innebära en fördubbling av invånarantalet.

– Sedan gäller det skolan också. Vi har hand om skollokalerna, och om det flyttar in många barn så behövs de lokalerna också byggas ut.

Jan Runsten säger att det finns en del saker att se över men att han är positiv till projektet.

– Jag personligen tycker att det är ett skoj och intressant projekt. Sen får man se hur det är med tidsaspekten, och det beror på planritningen och så vidare.

För att få bygga området "Ekobyn Ladriket" behöver de få en godkänd detaljplan. Ansökan om att kommunen ska göra en detaljplan skickades in den 14 juni. Mikael Edström, planarkitekt på Krokoms kommun, säger att innan den kan godkännas behöver de bland annat en färdig plan för vatten och avlopp och ett utlåtande från Länsstyrelsen efter att de undersökt "betydande naturområden". Från och med att kommunen har fått in alla uppgifter så har de fyra månader på sig att lämna ett besked.

Karin Bångman, projektmotor för Projekt Kaxås, hoppas att processen kommer gå snabbt.

Var ni är processen just nu?

– Det är semester på kommunen och så, vi kommer att ansöka om bygglov för de första husen eftersom detaljplanen tar längre tid. De ska ha ett planeringsmöte för detaljplanen den 9 september. Jag vet inte om bygglovsansökan har skickats in för de första husen eftersom arkitekten ordnar det, säger Karin Bångman.

Det står i pressmeddelandet att de förta sex husen är släppta till försäljning?

– Folk kan redan nu boka tomt och läge där de vill bo. Sedan skrivs avtalet så att det förutsätter att de får sina tidigare boenden sålda exempelvis, som är det normala förfarandet.

Jan Runsten, ordörande i Bygg-och miljönämnden i Krokom, säger att det inte är säkert att reningsverket klarar en sådan inflyttning. Hur har ni planerat för det?

– Det är ju kommunens fastighet. Frågan är ställd till dem i ansökan detaljplan. Det vi kan ta ansvar för är att få dit familjer. Eftersom kommunen har som mål att få en inflyttning så hoppas vi att de löser det.

Det står att ni vill ha de första husen klara redan nästa år, tror ni att det kommer att bli så?

– Ja, vi planerar att de ska stå färdiga första kvartalet 2020. Om processen med bygglov går fort kommer vi att börja bygga till hösten. Sen ska allting klaffa med de familjer som vill flytta hit, att de får sina hur sålda och så vidare.

Krokoms kommun har ännu inte fått in bygglovsansökningar för de första husen som projekteras.

Karin Bångman som är projektmotor i Projekt Kaxås säger vidare att det har gått fort fram och att allting har fallit på plats hittills.

– Det har gjorts många försök till byggutveckling i landet men det vi gör annorlunda är att börja med familjerna. Vi pratar med dem och frågar vad de tycker är viktigt, och hur de vill bo. Det tror jag är en nyckel för att det ska lyckas.