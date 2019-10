Politiskt maktspel i Krokom – de kan ta över kommunalrådsposten: ”Jag bangar inte för utmaningen”

– Jag respekterar givetvis vår överenskommelse med Centerpartiet. De har nu att i första hand rekrytera en ersättare, säger koalitionspartnern Björn Hammarberg (M).

– När vi i höstas enades om politiken i Krokom fanns en samstämmighet om att Centern skulle ha ordförandeposten i kommunstyrelsen, fortsätter han.

På frågan om inte Björn Hammarberg själv vill ta över som kommunens högste politiker, blir han först lite förtegen, men säger sedan:

– Jag gick till val på att bli ordförande i kommunstyrelsen. Jag bangar därför inte för utmaningen nu heller om frågan dyker upp. Men i grunden är det Centerpartiet som har att skaka fram en ny kandidat. Som sedan ska väljas av fullmäktige, kommenterar Björn Hammarberg.

Valproceduren i fullmäktige är inte given. I kommunstyrelsen har visserligen den styrande kvartetten C, M, KD och MP ett övertag. Där handlar det om sju röster mot oppositionens sex.

Däremot är det annorlunda i fullmäktige. I den församlingen får den nu styrande koalitionen ihop 20 mandat mot oppositionens 21. Socialdemokraterna har 13, Sverigedemokraterna 4, Vänsterpartiet 3 och Jämtlands Väl Krokom ett mandat.

Teoretiskt skulle därmed den nuvarande oppositionen kunna rösta bort ett blivande nytt centerpartistiskt kommunalråd – om nu någon annan konstellation vill ta makten i Krokom.

Även oppositionsrådet Niklas Rhodin (S) öppnar för en möjlig förändring av styret i Krokom mitt under mandatperioden:

– Redan under valrörelsen aviserade vi om ett tänkbart samarbete med andra. Ett majoritetsstyre med oss och något annat parti skulle vara fullt möjligt även nu. Mer vill jag inte säga i nuläget. Vi måste prata ihop oss inom mitt eget parti först, säger Niklas Rhodin.

För Centerpartiet i Krokom väntar en tuff period. Partiet hade under Maria Söderbergs ledning i kommunen, ett starkt kommunalråd, som dessutom under ett antal år satt i Centerns partistyrelse på riksnivå. Hon arbetade som kommunstyrelseordförande under ett drygt decennium.

Nu lämnar alltså Malin Bergman motsvarande politiska post efter bara drygt ett år. Någon given kandidat efter henne finns inte i nuläget.

– Vi kallar samman kretsstyrelsen redan till imorgon eftermiddag, (tisdag), berättar ordföranden Peter Johansson.

– Uppdraget där blir att ordna en nomineringsstämma, som i sin tur ska utse en nomineringskommitté. Malin Bergman har lovat sitta kvar tills vi hittat en efterträdare, eller som längst till årsskiftet, berättar ordföranden för Centern i Krokom.