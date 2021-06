Populära SVT-programmet söker vackra hem i länet – har 1,3 miljoner tv-tittare

Alldeles nyligen var det säsongsavslutning för SVT:s populära program ”Vem bor här”. Programmet har ofta över en miljon linjära tv-tittare, enligt SVT, och är därmed ett av deras populäraste program.

Nu har man börjar förberedelserna inför nästa års säsong som har premiär våren 2022. Till den säsongen söker produktionen efter flera norrländska hem, och då gärna i Jämtland, eftersom man vill att programmet ska spegla hela Sverige och inte bara storstadsregionerna, skriver SVT i ett pressmeddelande.

”Men allt hänger på, om det kommer in några anmälningar på spännande hem härifrån. Därför vill vi gå ut och be folk skicka in bilder på sina hem”, skriver castaren Ulrika Nygren Widmark, som själv kommer från Frösön, i pressmeddelandet.

”Vem bor här” är intresserade av olika typer av hem till programmet. Det kan vara alltifrån ”lägenheten med det lilla extra, huset med de kluriga lösningarna, gården med de bevarade originaldetaljerna, den ombyggda skolan, eller hemmet som är inspirerat av en annan kultur eller ett annat årtionde.”

Bostaden måste dock ha minst 3 rum och kök för att man ska kunna genomföra inspelningen, hälsar SVT.

Fakta om programmet:

• Vem bor här är ett program där fem personer som inte känner varandra besöker varandras hem. I slutet av programmet får de tävla i att gissa vem som bor i vilket hem.

• Programmet har hållit på sedan 2015. Just nu letar vi hem till programmets 8:e säsong som kommer visas i SVT våren 2022.

• Programledare är Malin Olsson

• Ungefär 1,3 miljoner tittare bänkar sig framför TV:n på måndagkvällar klockan 20.00 när Vem bor här visas i SVT1.

• Här anmäler du ditt hem: https://shortaudition.com/vemborhar8

Källa: SVT