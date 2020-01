Positiva besked i Hammarstrand: Arbetsförmedlingens personal återanställs – men kontoret öppnas inte

Efter turbulensen på Arbetsförmedlingen, där beskedet om att 132 kontor i landet skulle läggas ned och en tredjedel av personalen sägas upp, kom nya besked innan jul. Nu kräver S-regeringen statlig närvaro i styrdokumentet som Arbetsförmedlingen ska arbeta efter. Att till exempel kontoret i Hammarstrand skulle öppna igen kom det dock inga klara besked om.

Inte heller idag kom några klara besked om hur den statliga närvaron ska se ut. På måndagen hade Centerpartiet i Ragunda bjudit in Per Åsling, jämtländsk riksdagsledamot för C, Alireza Akhondi, ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott, och Arbetsförmedlingens avdelningschef Ola Kereby till det tidigare lokalkontoret i Hammarstrand.

Tonen var dock positiv runt bordet. Så sent som i fredags kom beskedet att de tidigare medarbetarna på Hammarstrandskontoret, Sverker Björkhagen och Carina Näslund, blir återanställda på Arbetsförmedlingen. Men deras chef, Ola Kereby, var tydlig med att Hammarstrands-kontoret inte ska öppnas.

– Skyltar och kontor är mindre värda än att personal är på plats. Det är det viktiga. Det kommer troligen inte bli en närvaro som förut här. Men man ska fortsatt känna en tilltro till myndigheten, sa han.

Alireza Akhondi sitter till vardags vid förhandlingsbordet för Centerpartiet i regeringssamtalen om arbetsmarknadspolitiken. Han var glad över att se verkligheten i Hammarstrand.

– Jag är väldigt tacksam att jag får höra direkt från er hur det ser ut. Jag är på riktigt ödmjuk över att höra hur det funkar ”på golvet”. Det jag hör nu kommer in i förhandlingsrummet nästa vecka.

Att det vassare styrdokumentet, som Arbetsförmedlingen ska jobba efter, ska lösa allt, tror han dock inte.

– Nej, det räcker inte. Det här är början på en mödosam resa. Men vi kommer trycka enormt hårt på att myndigheten ska ha en lokal närvaro i hela landet.

Centerpartistiska kommunalrådet i Ragunda, Mikael Westin, förklarade att han var besviken på hur snabb och slarvig hanteringen av omorganiseringen på Arbetsförmedlingen har varit och betonade att det har ett enormt symbolvärde av att myndigheters skyltar tas ned. Men han såg också en god möjlighet att staten på nya sätt kan samordna sig för att säkerställa närvaro även i glesbygd.

– Jag ser helst att Skogsstyrelsen, Polisen, Skatteverket och Försäkringskassan har ett kontor tillsammans. Då kan ett kontor fylla en stor funktion. Man har närvaron men Polisen behöver själva inte hålla öppet 40 timmar i veckan, utan kan viga en dag i veckan åt att möta människor här.

Han önskade också en långsiktighet i arbetet med omorganisationer av myndigheter.

– Nu blev det extremt rörigt med Arbetsförmedlingen. En ny generaldirektör och nya bud om vartannat. Med varje omgörning försvinner bra kompetens från vår bygd. Det här var ett enormt bakslag, säger Mikael Westin (C).

Sverker Björkhagen och Carina Näslund är luttrade med 27 respektive 20 år i yrket som arbetsförmedlare och såg försiktigt positivt på de nya beskeden.

– När jag skrivit på papperna ska jag jobba hundra procent i Arbetsförmedlingen. Men vad jag ska göra har jag ingen aning om, säger Carina Näslund.

