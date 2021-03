Positiva effekten av pandemin: Nationellt rekord i återvinning – se statistiken i din kommun

Varje år sammanställer Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (TFI) statistik över hur bra svenskar är på att återvinna. Faktum är att fjolåret var ett nationellt rekord. Ett ökat miljöengagemang och nya beteenden i samband med pandemin ses som två möjliga orsaker till rekordet, skriver TFI i ett pressmeddelande.

Statistiken över 2020 visar att varje person i Sverige i genomsnitt lämnade in 50 kilo förpackningar och 14 kilo tidningar till återvinning under 2020. Totalt samlades 660 828 ton förpackningar och tidningar in, en volym som motsvarar cirka 2,4 miljoner fyllda återvinningsbehållare, en ökning med 8 procent jämfört med året innan.

Statistiken visar att varje person i Jämtlands län i genomsnitt lämnade in 68 kilo förpackningar och 18 kilo tidningar till återvinning under 2020, vilket är bättre än rikssnittet på sammanlagt 64 kilo per person. Totalt samlades 11 202 ton förpackningar och tidningar in i länet, en volym som motsvarar cirka 41 000 fyllda återvinningsbehållare.

Det insamlade materialet skickas vidare till olika anläggningar för återvinning med förhoppning att så mycket som möjligt ska kunna säljas vidare till tillverkning av nya produkter och nya användningsområden.

Nedan ser du nationell statistik över mängden återvunnet material både nationellt och regionalt.

–––

Statistik för Sverige 2020 (nationellt). Kilo per invånare:

Glas – 22,6 , papper – 16,9 , plast – 8,7 , metall – 1,8 , tidningar – 13,6

–––

Mängden insamlat material i snitt per person i länets kommuner 2020. Värdena visas i kilogram (kg):

Bergs kommun

Glas – 35,25, papper – 27,93, plast – 16,81, metall – 3,75, tidningar – 11,98

Bräcke kommun

Glas – 20,38, papper – 20,04, plast – 10,06, metall – 2,27, tidningar – 8,98

Härjedalens kommun

Glas – 56,20, papper – 48,26, plast – 24,39, metall – 3,36, tidningar – 22,38

Krokoms kommun

Glas – 11,29, papper – 19,13, plast – 11,36, metall – 2,12, tidningar – 5,82

Ragunda kommun

Glas – 33,98, papper – 16,23, plast – 11,81, metall – 2,07, tidningar – 13,17

Strömsunds kommun

Glas – 24,63, papper – 23,70, plast – 13,37, metall – 2,28, tidningar – 15,63

Åre kommun

Glas – 70,62, papper – 24,87, plast – 14,13, metall – 2,70, tidningar – 22,78

Östersunds kommun

Glas – 24,69, papper – 17,37, plast – 10,60, metall – 2,30, tidningar – 21,39

Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI)