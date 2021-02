Preece kvar i England – då fanns ÖFK:s förre målvaktstränare på plats

Under fredagens dryga timme långa träningspass fanns inte David Preece på plats på Jämtkraft Arena, när ÖFK höll i sista träningen inför söndagens tävlingspremiär mot Landskrona på bortaplan.

Sporten kan nu bekräfta att målvaktstränaren David Preece är på plats i England, vilket FotbollDirekt var först med att rapportera om. Den uppskattade målvaktstränaren kom till klubben i januari 2019 när han lämnade ett jobb i Manchester City.

Amir Azrafshan kan inte säga så mycket om läget för den ordinarie målvaktstränaren.

– Vi får återkomma till hans status. Han är i England just nu, säger ÖFK:s tränare.

På plats på Jämtkraft Arena under dagens träning syntes istället tidigare målvaktstränaren Jan Netzler till, som sista tiden varit fotbollstränare på Jämtlands Gymnasium. Han tittade på under halva passet och deltog inte aktivt under fredagen.

Men just nu är ingenting klart vad som händer med honom.

– Det får vi se. Han hjälper till litegrann när David är i England.

Innan David Preece skrev på för ÖFK i januari 2019 hjälpte Jan Netzler till med målvakterna också. Den gången efter att Linus Eriksson hade lämnat för att träna med Eflsborg.

Den gången var han med laget under en månads tid och följde med truppen till Cypern för träningsläger. Det återstår att se vilken roll han får denna gång.

Netzler har en minst sagt gedigen bakgrund och har varit målvaktstränare i klubben ÖFK under två längre sejourer, den senaste var under tiden i superettan för ÖFK.