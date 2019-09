Pridefestivalen och dess frihetstema tas väl emot i Östersund – Karin: ”Alla människor har rätt till sin frihet”

Det sa Karin Johansson från Karlstad som tillsammans med sina två barn var på släktbesök i Östersund.

– Jag hoppas att de får vara vad de vill, sa hon om 4,5-årige Sighsten och 1,5-åriga Signe som båda har efternamnet efter pappan Tjalling Chaudron som i helgen jagar älg i Sundsjötrakten.

Tea Åhlin från Tandsbyn gick på Gågatan med sin fem månader gamla”Stina”, en shetland sheepdog.

Hon framhöll att det är en mänsklig rättighet att alla ska få känna sig fria, inte minst hbtq-personer.

– Jag säger som min mamma Marie: fri kärlek!

Johan Imnander från Orrviken och Erik Amrén från Färsån letade efter en lunchrestaurang, och framhöll båda vikten av att människor kan leva fritt utan förtryck.

– Det behövs öppna ögon och människor med stort hjärta, sa Eija Pasanen från Brunflo och berömde människorna bakom Pride Östersund.

Hon uppmanade alla som har möjlighet att delta i Prideparaden, och annat som händer under Östersund Pride till och med söndag.

”Marching for those who can´t” – att gå för dem som inte kan – är huvudparollen i Pridetåget och riktar sig både till Sverige och omvärlden.

– Vi går för de hbtq-personer som har dödats, fängslats, torterats, misshandlats, våldtagits och hotats på grund av att andra människor inte accepterar deras sexuella läggning.

Det sa i fredagens ÖP Stina Boström.

Hon är ordförande för RFSL Östersund som finns till för hela Jämtlands län. RFSL står för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

Under fjolårets Östersund Pride var samerna medarrangörer.

– I år är de samiska hbtq-personerna i Saepmie Pride i Trondheim ihop med Trondheim Pride, sa Erika Unnes som är projektledare vid det sydsamiska kulturcentret Gaaltije i Östersund.

Där kan man under Pridedagarna se en utställning om fördomar och hat mot samer.

– Man kan lätt översätta det till hur det är för andra utsatta grupper. Mekanismerna är desamma.