Primal Scream slaktar sina egna låtar

Albumet “Screamdelica” öppnar med den storslagna hitlåten ”Movin’ on Up”, vars sound låter som att rock och gospel möts med sin vackra körsång och den vassa refrängen som direkt sätter sig i huvudet på en. På Badhusparkens scen öppnar Primal Scream med samma låt och den magin jag tidigare känt av samma låt finns inte kvar. Det känns återhållsamt och storbandskänslan och dess dynamik i ”Movin’ on Up” är inte kvar. Det är någonting som saknas på scen och i jämförelse med hur det låter i studioinspelning så är detta riktigt trist.

Detta är återkommande under spelningen och deras annars pompösa storhit-låtar är de som på scen levereras allra sämst. Primal Scream är fem medlemmar på scen och de låtar de försöker spela låter i inspelad version som att orkester och körsångare backar upp dem, i och med detta manfall från inspelad version så försvinner på scen till stor del mycket av dynamiken i låtarna. Under deras sämsta stunder kan man inte tro att det är Primal Scream som står på scen och de låter mer som ett halvdant cover band.

På scenen gör sig Primal Scream som allra bäst under de mer avskalade och rockiga låtarna. Det låtar bra under de låtar där basisten Simone Butler får en mer framträdande roll. Med de skitiga och drivande basriffen blir det mer ös på det annars slöa bandet och energin går mer mot topp. Under dessa stunder låter de rätt så bra och bästa låten tycker jag var ”Swastika Eyes” som lät som någon slags dance-punk med ett högt pulserande tempo. Det är låtar som den som passar bandets scenattityd allra mest och Bobby Gillespie ser så där nonchalant cool ut när han avslappnat strosar runt på scen med sitt långa hår och sin guldigt glittrande skjorta.

Men när det rockiga drivet tonas ner under spelningen så är vi tillbaks till det slöa och tråkiga Primal Scream igen. Bobby Gillespie känns trött och uttråkad och det smittar av sig på sången. När de avslutar med en av sina största hits ”Rocks” är det bra ös på bandet men sången räcker inte till och den känns riktigt slapp och efter. En obekväm känsla infinner sig när Bobby Gillespie försöker dra igång något slags tappert försök till publikkontakt och publikens respons är lika med noll.

Primal Scream är ett ikoniskt band som har satt stora avtryck i musikvärlden, men när de lämnar Badhusparkens scen så känns det mest som vi lämnar dem med ett ryck på axlarna.

Jon Persson

