Priset för flera ordningsvaktsutbildningar flerdubblas – tufft för bydanser när kostnaden väntas stiga

Nyligen informerade polisen om den nya prissättningen. Kostnaden för den två veckor långa grundutbildningen höjs från omkring 8000 kronor till knappt 23 000 kronor. Dessutom kommer priset för den obligatoriska fortbildningen som pågår i två dagar ska fyrdubblas under våren. Prislappen för den hamnar på 8000 kronor.

– Jag trodde ärligt talat att det var ett skämt, säger ordningsvakten Daniella Mattiasson.

Det är trist att vi nu blir mer eller mindre tvungna att sluta

I Jämtland extraknäcker många som ordningsvakter på frilansbasis och med höjda kursavgifter blir det svårt att få ekonomin att gå ihop.

– Det är trist att vi nu blir mer eller mindre tvungna att sluta, säger hon.

För att täcka upp för de förhöjda utbildningskostnaderna kan det bli aktuellt att höja timarvodet från cirka 220 kronor till uppåt 800 kronor i timmen, berättar de två timanställda vakterna som ÖP har talat med. Det kan få stora konsekvenser i glesbygden, menar de.

Många kommer att behöva ta igen det här på biljettpriserna

– De små bydanserna som redan har en knaper ekonomi och precis går runt kommer inte att ha råd att ta dit oss. Ofta är det två vakter som åker, så det skulle bli en rejält ökad kostnad, säger Daniella Mattiasson.

Idrottsföreningar kan också påverkas om priset för att hyra in ordningsvakter stiger, berättar Hasse Ahlgren.

– Många kommer att behöva ta igen det här på biljettpriserna. Fotbollen är ett exempel, de behöver många vakter.

I höstas skedde en översyn som visade att polisen gått med underskott på ordningsvaktsutbildningarna under flera års tid. Det är bakgrunden till de höjda kursavgifterna. Polisområde Norr har planerat in en grundutbildning för ordningsvakter senare i vår, men det är få sökande och ett par personer har dragit in sina ansökningar sedan prishöjningen blev känd, berättar Martin Wass som är ordningsvaktssamordnare i polisregionen.

– Risken finns att den ställs in.

Martin Wass skickade ut information om de nya priserna för drygt en vecka sedan och därefter har han fått ett 70-tal mej och ett 30-tal telefonsamtal om detta. Den stora majoriteten är meddelanden från ordningsvakter som är kritiska till prishöjningen och många av dem har meddelat att de ska sluta.

Daniella Mattiasson och Hasse Ahlgren skulle vilja se hur de ansvariga har kommit fram till den nya prissättningen. De tar fortbildningen som ett exempel:

– Det är två dagar med samma juridik som vi har haft i tio år och det är samma prov. Det är två instruktörer som pratar, det är ingen lunch och vi är i polisens lokaler, säger Hasse Ahlgren.

Daniella Mattiasson menar att poliser i yttre tjänst kommer att få mer arbete om antalet ordningsvakter på orter i glesbygden sjunker.

– Det tar jättelång tid för polisen att åka dit men det finns ordningsvakter där. Nu måste polisen själva åka ut och vara på de ställena, säger hon och fortsätter:

– Det talas om att vi ska bli polisens förlängda arm som ska synas mer och finnas på fler ställen. Nu har de huggit av den känns det som, säger Daniella Mattiasson.

Hasse Ahlgren fyller i:

– I många fall kan det innebära mer skada om de inte hinner fram. Vi är jämt där ute och även om vi får vänta med en person i tre timmar så är den personen under kontroll då.

Fakta: Så mycket höjs utbildningskostnaden

Grundutbildning för ordningsvakt, två veckor: 22 875 kronor (tidigare 7 780 kronor)

Fortbildning för ordningsvakt, obligatorisk var tredje år: 8 000 kr (tidigare 1 740 kronor)

Utbildning i ordningshållning på arena: 11 250 kronor (tidigare 2 500 kronor)

Utbildning för säkerhetskontroll: 8 250 kronor (tidigare 1 465 kronor)

Priserna gäller kurser som sker i Polismyndighetens regi från den 1 mars 2020. Ansökningsavgifter tillkommer.

Källa: Polismyndigheten