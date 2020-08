PRO om kritiken mot Comhems digitalisering: Måste få mer tid att förbereda sig

För att kunna se de digitala sändningarna via Cmhem behöver man ändra inställningarna på tv:n eller göra en kanalsökning. Har man en tv som inte kan visa digital-tv behöver man skaffa en digital tv-box – eller en ny tv.

Många äldre är förbryllade och irriterade över detta, rapporterar flera medier. Dels eftersom det är krångligt att ställa om till digital-tv och dels eftersom det kan bli dyrt att behöva köpa en ny tv.

Leif Persson, ordförande i PRO Jämtlands län, förstår att många äldre kan känna sig irriterade över situationen.

– Dels så förstår man inte vad det här innebär. Om jag har bra bild på min tv, men så helt plötsligt duger inte den. I vissa fall behöver också en del annan utrustning monteras ihop med tv:n för att det ska funka. Det är inte lätt att förstå, säger han.

Det är just kundperspektivet som är Perssons största kritik mot Comhems digitaliseringsprocess. Han är bland annat kritisk mot att kunderna endast har tre veckor på sig att förbereda sig inför förändringen.

– Som kund måste man få information och företaget måste få med sig folk så att de förstår varför och hur gör jag det här. Man måste också få mer tid på sig att förbereda sig, säger Leif Persson.

Förutom att digitaliseringen kan vara krånglig att genomföra så kan den även medföra en del kostnader. Enligt kostnadsexempel på Comhems hemsida kostar det exempelvis 399 kronor att beställa hem en tekniker som hjälper dig i hemmet och 593 kronor för en digitalbox om tv:n som du äger inte kan ta emot digitala signaler. I värsta fall kan man även behöva köpa en ny tv.

Detta är ett problem medger Leif Persson.

– Man får inte glömma bort att vi har omkring 3 000 fattigpensionärer varav de flesta är kvinnor. De har inte råd att slänga ut massa pengar på det här, säger han och fortsätter:

– Vissa kanske också måste spara lite grann inför en kommande utgift och då måste man få information om förändringen i god tid innan och inte några veckor innan.

Så här bedömer Comhems presstalesperson, Fredrik Hallstan, kritikern om de tekniska svårigheterna i och med digitaliseringen:

– Vi är medvetna om att det här kan vara besvärligt för vissa äldre och därför har vi riktat delar av informationskampanjen mot dem så att de ska klara att göra de här förändringarna själva, säger Fredrik Hallstan.

Varför görs då förändringen?

”Vi gör det här för att alla 1,6 miljoner som bor i ett Com Hem-hus ska få en bättre bild- och ljudupplevelse, och ett konkurrenskraftigt grundutbud med tv-kanaler som de kan se på sin tv eller via Comhem Play på exempelvis en surfplatta eller mobiltelefon", säger Samuel Skott, kommersiell chef på Com Hem, på företagets hemsida.