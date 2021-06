Prognos: Så här blir veckans väder i länet – värmebölja på ingång i helgen

Tisdag: Med risk för kraftigt regn i hela länet senare i eftermiddag gör man gott i att undvika vägarna om man kan. Ovädret drar in över norra delarna av fjällen runt lunch och fortsätter att breda ut sig i länet under dagen, med kraftigast skyfall runt klockan fyra. Under tre timmar väntas 35 mm falla.

– I och med att det regnar så pass mycket under en kort tid finns risk för översvämning på håll. Om det går att planera bör man kanske undvika att ge sig ut på vägarna idag, säger Josefine Bergstedt, vakthavande meteorolog på StormGeo.

De lokala variationerna är stora, men absolut störst mängd ser ut att falla i de södra delarna av länet. Åska och hårda vindbyar väntas även ackompanjera skyfallen. Fram mot natten väntas ovädret mattas av.

Onsdag: Efter tisdagens regn har dragit förbi ser förmiddagen klar och solig ut, men under dagen mulnar det igen. Förutom i fjälltrakterna, där det kan bli soligt under större delen av dagen. Temperaturen kommer ligga på 17-18 grader.

Torsdag: Nu kommer solen. Riktigt varmt och fint väder väntas i hela länet med en temperatur runt 20-21 grader och stigande.

Fredag: Nu stiger värmen succesivt mot en värmebölja. Jämtland blir varmast i hela landet med 28 grader som mest. Hetast blir det i de östra delarna.

– Det blir riktigt härliga sommardagar, säger Josefine Bergstedt.

Lördag: Värmen håller i sig under lördagen. Sol och blå himmel är att räkna med i hela länet.

Söndag: Värmeböljan börjar mattas av, och ett regnområde ser ut att kunna komma söder ifrån och in över länet.