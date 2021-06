Projekt Rödkullen ut på samråd – 11 år efter första beslutet: ”Känns väldigt tillfredsställande”

Redan 2010 påbörjades diskussionerna om att utveckla och exploatera området kring Rödkullen och Ullådalen för turistiskt boende och med ambitionen att skapa ett nytt centrum i området.

Planerna på en ny turistisk by i området kan innebära en tillökning av över 7 000 bäddar, möjligheter att utveckla skidområdet med nya liftar och nedfarter samt att få till ett centrum i Rödkullen med restauranger och kommersiella verksamheter.

Projektet drevs i ett tidigt stadium av Björn Dählie, som idag bygger på andra ställen i byn, men det projektet möttes av hård kritik från olika håll och kanter.

Därefter tog hockeyprofilen Markus Näslund och Daniel Kindberg över via sitt bolag Rödkullen Panorama. Duon ansökte om ett nytt planbesked 2017 men 2018 sålde Kindberg sin del och numera är det istället Klas Dahlberg och Håkan Martinell från fastighetsbolaget Nordiska Centrumhus i Umeå som tillsammans med Näslund driver Rödkullen Panorama. Med som partner finns även Skistar.

Senast ÖP pratade med Markus Näslund 2019 var viljan att komma vidare stor och både de och Skistar var överens om planerna för området framåt.

Och i förra veckan kom nästa steg i processen när kommunstyrelsen godkände planprogrammet som nu skickats ut på samråd. Över sommaren och en bit in i september finns nu möjligheten för de som vill att tycka till och komma med synpunkter på programmet.

– Det känns väldigt tillfredsställande att vi får ut planprogrammet så att vi äntligen, efter 11 år, kan få åsikter av medborgare, grannar och andra berörda. Vi ska ta in synpunkter som vi får ta hänsyn till och det är en fin del av den demokratiska processen, säger Can Savran (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Savran förklarar att arbetet med att ta fram programmet har varit omfattande och det finns mycket att ta hänsyn till.

– Det här planprogrammet är extremt genomarbetat där det finns så mycket underliggande undersökningar om allt från miljöutredningar till dagvattenfrågor och frågor om rasrisker och erosion, säger Savran och fortsätter:

– Sen måste vi vara väldigt noga med att det är inte Åre kommun som driver projektet. Vi hanterar det bara utifrån det kommunala planmonopolet där vi ska väga enskilda mot allmänna intressen. Det finns många olika intressekonflikter i området men Åre kommun har inga synpunkter i övrigt om projektet utan vi ska vara en balanserande kraft.

2017 lämnade kommunen ett positivt planbesked för området där ansökan gällde nybyggnation på bägge sidor om Ullådalsvägen. I planprogrammet som nu tagits fram är förslaget att hålla sig till att bara bygga ut öster om Ullådalsvägen, närmare Rödkulleområdet och de befintliga liftarna och nedfarterna i området.

Men innan det kan bli tal om nybyggnation i området måste detaljplaner tas fram och vinna laga kraft. Men innan det måste planprogrammet godkännas och dit är det en bit kvar. Fram till den 6 september kan folk som vill skicka in sina synpunkter på programmet till kommunen.

– Alla synpunkter ska sedan sammanställas i en samrådsredogörelse och synpunkterna ska bemötas innan det kan tas ett beslut framåt. Det här är ett laddat projekt och vi hanterar det med största respekt, därför vill vi verkligen få in många synpunkter för att kunna ta ett bra beslut, säger Can Savran.

