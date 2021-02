Provtränade med ÖFK ifjol – nu plockar Kapcevic talangen till nya klubben

Ziad Ghanoum, 19, är född i Stockholm. Han började spela fotboll i AIK när han var fem år. När han var 16 gick han till FC Djursholm och spelade med deras juniorlag.

– Djursholm har bra juniorverksamhet och deras P19 håller division 3-klass, säger Erik Johansson.

Det var i Djursholm som ÖFK plockade in nuvarande huvudtränaren Amir Azrafshan. Flera spelare plockades in för att provträna under hösten.

Ziad Ghanoum var en av dessa. Friska Viljors nya övergripande sportchef Pero Kapcevic var ju assisterade tränare i ÖFK.

– Det ska bli spännande och roligt att spela med Friska Viljor. Gjorde min första träning i går (läs fredag). Bra fotbollsspelare och bra tränare. Vi satsar helt klart på att gå upp i ettan, säger Ziad Ghanoum.

Vilka är dina styrkor?

– Jag är ganska snabb, bra med bollen och bra passningsspelare. Bra en mot en.

Förutom att försöka hjälpa Friska Viljor komma högre så har Ziad Ghanoum en annan dröm i framtiden.

– Jag hoppas få spela med Palestinas landslag.

Friska Viljor har så här långt plockat in Ziad Ghanoum och försvararen Nathan Millis (från Gottne) utifrån.