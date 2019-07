Publiksuccé i Böle-Hoo när SVT:s Auktionssommar kom på besök – ”Det är på en nivå som jag tror att många kan känna igen sig”

Uppslutningen blev enorm och intresset intensivt när SVT:s populära tv-program Auktionssommar kom på besök i finvädret vid Böle-Hoos vackert belägna bygdegård.

Innan själva auktionen drar igång, och medan folk fortfarande trängs kring borden för att se på varorna som ska bjudas ut, pågår flera andra sorters förberedelser alldeles intill.

– Det bara väller in folk här. Det kommer att bli rekord och all time high, säger auktionisten Per Bergwall medan han taggar upp inför flera timmars intensivt arbete framför en ständigt växande folksamling.

Auktioner brukar dra bra med folk redan utan tv-kameror. Men att SVT har valt att lägga inspelningen av Auktionssommar just till dagens evenemang tror han är en starkt bidragande orsak till trängseln.

– Det vi inte har förberett nu kan vi inte göra något åt, så det är bara att köra. För mig gäller det att få allt det här att flyta. Jobba, jobba, jobba och inte tappa humöret, säger han.

Runt om scenen är SVT:s personal i full färd med att utvärdera vinklar och rigga kameror samtidigt som de med varierad framgång försöker hålla ytorna kring sin utrustning fri från trängsel.

En som slipper trängseln men uppskattar både platsen och dagens fina uppslutning är Gunnar Hofverberg, som är Auktionssommars producent. Han tror att anledningen till att programmet har blivit så populärt, med över en miljon tittare på varje avsnitt, beror på folkligheten.

– De tävlande ropar in grejer för mellan 200 till 2000 kronor och det är på en nivå som jag tror att många kan känna igen sig i och därför även uppskatta, säger han.

Tävlingen ja. Den går ut på att två lag får 5 000 kronor vardera att handla för och efteråt korar experter vinnarna utifrån vilket av lagen som lyckats buda in saker till det högsta värdet.

Hanna och Lina Wennström från Gällivare utgör ett av lagen som snart ska upp och visa vad de går för och de har redan bestämt sig för vilka prylar de ska försöka ropa in.

– Vi har tänkt att gå på lite mindre uppenbara saker. Som till exempel en fisklampa som vi har på känn att det kan vara ett bra köp. Men vi möter två som är auktionister på hobbynivå till vardags, så vi slår verkligen ur underläge, säger Hanna Wennström.

En som varken behöver förbereda sig eller stressa inför någon tv-sändning är Ulla Jönsson från Pålgård, som brukar följa programmet på tv och nu är glad att själv få vara med där det händer.

– Det är så spännande att se hur det går för de tävlande och jag kanske budar på något själv också när jag ändå är här för när man kommer hem från en auktion vill man ju ändå ha något med sig, säger hon.

Kort därefter slås kamerorna på varpå auktionisten Per Bergwall kliver upp på podiet med sin klubba i högsta hugg.

– Nu kör vi! Grejer, grejer grejer. Mera grejer! Här kommer ett blått glas, så här ser det ut! Hör jag en hundring? Där har vi 100! 100, 100, 100! Där har vi 150! 150, 150, 150 – bort! Fram med fler grejer!

