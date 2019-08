Pussy Riot är en intensiv smocka i solarplexus – och omöjlig att slita ögonen från

Betyg: 4/5.

Ge ditt eget betyg i slutet av artikeln!

Bara den senaste veckan har över 2 000 personer omhändertagits av rysk polis. Detta under protester som grundas i den ryska valkommissionens beslut att ogiltigförklara flera oberoende oppositionella politikers möjlighet till kandidatur i det lokala Moskvavalet.

Läs också: Pussy Riot-aktivisten släpptes ur ryskt häkte inför spelningen på Yran: "Det kommer att behövas motstånd även hos er"

En av de som gripits är Maria Aljochina, Pussy Riots mest kände medlem och vars bok "Riot Days" också är vad föreställningen med samma namn bygger på. Hon fick spendera två dagar i ryskt häkte under veckan, och köpte sig ut för 2 000 euro. En så pass aktuell händelse är såklart omöjlig att inte nämna i samband med deras yranakt, då den gör sig påmind av medlemmarna själva både före och efter showen, när man vädjar till publiken att stötta deras rörelse och de politiska fångarna i hemlandet.

Publiken på Storsjöteatern är stor. Båda föreställningarna (den ena 21.00, den andra 22.45) blir fullsatta och lämnar många nyfikna ståendes utanför i lobbyn enligt "en ut, en in"-principen. Åskådarna är i alla åldrar och till synes jämnt könsfördelade.

Den timmeslånga föreställningen med de fyra medlemmarna bygger på att man reciterar Aljochinas bok (en självbiografi om hennes fängelsevistelser och politiska aktivist med Pussy Riot, i korthet), ackompanjerat till musik och dokumentära filmklipp som visas på en stor backdrop. Med hjälp av synthesizers, trummor och ett och annat saxofonsolo (vad annars!) sätter man ton till de stundtals dramatiska bilderna på Pussy Riots politiska kamp och motstånd mot i synnerhet Vladimir Putin.

Det är egentligen en ganska svårtillgänglig resa de bjuder oss på. Det är inte det lättaste att hänga med när talet är på ryska (som textas till engelska på backdropen). Jag kommer på mig själv med att ofta titta på aktörerna på scenen, snarare än att läsa texten och faktiskt förstå vad som sägs. Musiken är en mycket okonventionell mix av raveig technopunk, monoton ambient och så, just det, en hel del saxofon. Ganska långt ifrån hitsen på Youtube med miljontals visningar. Det går att problematisera detta och se det ur ljuset av "preaching for the choir"-talesättet, att man med sitt viktiga budskap kanske istället borde bredda sig, nå ut till fler människor. Men det är också en del av perfomancekollektivets styrkor att vara rebelliska, vilket gör att akten nog fallit platt utan de abstrakta influenserna.

Här finns också en uttänkt koreografi från medlemmarna, som med hjälp av den stundtals monotona ljudbilden skapar en dramaturgi som är svår att slita ögonen från. Det som verkligen sticker ut med deras intensiva performance är känslorna. För här ryms både allvar, humor, satir och sorg. De allra bästa stunderna är när man visar sin sårbarhet till publiken, för bakom alla peppande slagord om frihet, feminism och antifascism finns också självtvivlet närvarande. Det är också då det brinner till som allra mest.

Om vad som händer imorgon med Maria Aljochina och hennes konstnärskollegor vet ingen. Men deras kamp för frihet och antifascism satte tydligt avtryck på Storsjöteaterns scen, en lördagkväll i augusti, 2019.

Vad? Pussy Riot med föreställningen "Riot Days".

Var? Storsjöteatern, Storsjöyran 2019.

Betygsättning:

1 = Usel, bortkastad tid

2 = Medioker, knappt godkänd

3 = Pålitlig, sevärd

4 = Magiskt, minnesvärt

5 = Overkligt, makalöst