Ragunda får sin första laddstation för elbilar

Enligt Energimyndigheten och Trafikverket ska avståndet mellan två snabba laddstationer för elbilar inte vara längre än 5-10 mil. Detta mål finns för att elbilsanvändandet ska öka i Sverige. I Jämtlands län finns flera vita fläckar på laddningskartan, där Ragunda kommun är en. Men nu ska det bli ändring på det.

Laddstationen i Hammarstrand kommer finansieras av flera olika aktörer: Naturvårdsverkets Klimatklivet bidrar med 250 000 kronor, Ragunda kommun investerar 50 000 kronor, bygdemedel till Ragunda kommun på 100 000 kronor tillkommer och Naturskyddsföreningens projekt bra miljöval persontransporter betalar ut 100 000 kronor. Laddstationen kommer byggas under nästa år och den kommer totalt att kosta 500 000 kronor att installera.

Laddstationen kommer leverera 10 000 till 20 000 kWh i el per år. Det kommer innebära minskade fossila utsläpp med 10- 20 ton CO2e per år och 150 - 300 ton CO2e under laddstolpens livslängd.