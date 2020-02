Ragunda kommun bröt mot lagen: Anlitade konsulter utan upphandling – ska betala tillbaka 130 000 kronor

Under 2017 kommunen ingick avtal med ett bemanningsföretag och ett faktureringsföretag när de anlitade konsulter i socialt utredningsarbete. Men eftersom kommunen inte annonserat ut tjänsterna konstaterar förvaltningsrätten i Härnösand att Ragunda kommun gör sig skyldig till otillåten direktupphandling.

De anlitade konsulterna har arbetat med familjerättsliga utredningar om vårdnad, boende, umgänge och adoption i samband med flyktingmottagande i Ragunda kommun.

Kommunen menar att de tog emot ett stort antal asylsökande under perioden och att det haft stora påfrestningar på hela kommunens organisation. Kommunen menar att de därför nyttjat ett undantag från lagen om offentlig upphandling, att man agerat i synnerlig brådska. Men Konkurrensverket hänvisar tillbaka till 2016 där Ragunda kommun köpte in socionomkonsulter för nära 5 miljoner kronor. De menar att kommunen redan då visat att man inte planerat för socionombehovet trots att det fanns ett återkommande behov av socionomer. Kommunen å sin sida pekar på att det är svårt att rekrytera personal via upphandling och annonsering i glesbygd i en sådan krissituation.

Men Förvaltningsrätten konstaterar att det inte framkommit några förmildrande omständigheter som motiverar en lägre avgift.

Konkurrensverket konstaterar att den olagliga upphandlingens värde är på dryga 1,8 miljoner kronor och därför är upphandlingsskadeavgiften på 130 000 kronor rimlig. Konkurrensverket vill att avgiften ska vara avskräckande, då direktupphandling är en av de allvarligaste överträdelserna inom upphandlingsområdet.