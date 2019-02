Centerpartiet kan förlora makten i Ragunda efter höstens valslarv – och alla beslut som har tagits kan vara ogiltiga

Det som började med ett enkelt litet misstag på länsstyrelsen i samband med höstens val har kastat Ragundas kommunpolitik in i en kaosartad situation som saknar motstycke i svensk politisk historia.

I förlängningen kan det leda till att den nuvarande majoriteten tvingas avgå – genom lottdragning.

Och det är ingen enkel händelsekedja som har lett fram till den nuvarande situationen.

Länsstyrelsen, som hade missat att Sverigedemokraten Pehr Häggkvist var en godkänd kandidat till fjolårets val, underkände hans kandidatur vilket resulterade i en tom SD-stol i fullmäktige.

Den tomma stolen gjorde att Centerpartiet, Allt för Ragunda och Kristdemokraterna kunde ta makten i kommunen med minsta möjliga marginal, vilket i sin tur speglade den fördelning av makt som sedan fördelades ut i alla nämnder och styrelser.

Men när det nu står klart att Pehr Häggkvist kandidatur i själva verket har varit giltig hela tiden innebär också att den den nuvarande maktfördelningen i kommunen är felaktig. Och att alla beslut som fattats riskerar att vara ogiltiga.

– Det här berör alla beslut i alla nämnder och styrelser, eftersom det inte har varit proportionerligt korrekt. Och det här måste vi skynda oss att säkra upp eftersom vi inte vill sätta kommunen i en svår situation, säger Mikael Westin (C), som är kommunstyrelsens ordförande.

Detta ska ske genom ett extra kommunfullmäktige 4 mars, där samtliga nämnder och styrelser väljs igen, men där Sverigedemokraternas nu har tre mandat istället för två.

Men för Mikael Westin och hans kollegor i den politiska majoriteten slutar bekymren inte där.

För plötsligt, med det nya SD-mandatet utgör inte längre C, AfR och KD någon majoritet i kommunfullmäktige, vilket innebär att en enad opposition skulle kunna ta över makten i Kommunstyrelsen och därmed även över kommunen.

Men även om en enad opposition bestämmer sig för att rösta bort den nuvarande majoriteten så innebär det inte per automatik att det blir så. För om de första tio ledamöterna som väljs in i kommunstyrelsen blir fem från vardera politiskt block, så ska det elfte och avgörande mandatet bestämmas via lottdragning.

– Jag kan inte säga att jag känner någon oro över det här. Det viktiga just nu är att vi gör om det här och gör det rätt, säger Mikael Westin.

Men med det sagt så pågår det ändå förberedelser som syftar till att säkerställa att C, Kd och AfR ska kunna behålla makten i kommunstyrelsen även efter måndagens fullmäktige.

– Vi vill givetvis behålla vår majoritet och innan fullmäktige kommer Kommunstyrelsen att bereda ett förslag på att utöka antalet platser i kommunstyrelsen från elva till tretton. Det är för att SD ska kunna ta en plats utan att någon annan ska behöva kliva av, säger Mikael Westin.

Om det förslaget går igenom innebär det att över hälften av fullmäktiges 25 ledamöter även sitter i kommunstyrelsen.

För att få hjälp att reda ut den politiska härvan har Ragunda kommun tagit hjälp av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Under onsdagen avböjer de att kommentera frågan vidare i media, men i en tidigare intervju med Länstidningen uttrycker SKL:s förbundsjurist Lena Dalman bestörtning över den situation som har uppstått.

– Det här är helt extraordinärt, skulle jag vilja säga. Man tror inte att det är sant. Grundfelet är att länsstyrelsen gjort fel. Det är där det stora felet sitter och att det blivit så här. Det är en väldigt olycklig situation, säger hon till Länstidningen.

Hon är mest bekymrad över att giltigheten i alla ärenden som kommunen har beslutet plötsligt befinner sig i en rättslig limbo, i en situation som saknar motstycke i Sveriges politiska historia.

– Det är en juridisk avgrund. Tänk alla myndighetsbeslut som fattats under tiden. Folk som fått bygglov eller avslag på bygglov. Eller att fått ett utskänkningstillstånd indraget och fått stänga igen sin restaurang. Det är fruktansvärt mycket myndighetsbeslut. Det skulle också vara barn som då omhändertagits olagligt av kommunen, säger Lena Dalman till Länstidningen.