Filmpris till Clara Bodén: Film om relationen till Ragundas kraftverk belönas

Inför valet visades kortfilmen "Stamnätet" i Svt-projektet "Röst" . Filmen producerades av Ronja Svenning Berge och regisserades av Clara Bodén. I filmen möter publiken en pojke som står vid ett vattenkraftverk vid Indalsälven. Det är en personlig berättelse om att växa upp nära stora naturresurser.

Nu belönas regissören och filmskaparen Clara Bodén från Rödön med Tromsöpalmen och 5000 Euro i prispengar. Priset delas ut under Tromsö internationella filmfestival, TIFF, bland filmerna som visas under temat "Film från nord".

Motiveringen lyder: "Den här filmen övertygade oss med sin klara artistiska vision. Växlande vävs dåtid och nutid samman med personlig och universal historia genom imponerande kombination av visuella tekniker. Regissören lyckas adressera komplexa frågor på väldigt kort tid. "Less is more and it still lingers on"".

Juryn bestod av Jing Haase från Svenska filminsitutet, Christof Wehmeier på Isländska filmcentrat och frilansande curatorn Sarah Adam.

Tidigare har Clara Bodén nominerats till en svensk Guldbagge för sin essäfilm "Lgh + bil + allt jag har och äger" i kategorin Årets bästa dokumentär 2015.