Man kidnappades, torterades och rånades – tre döms till fängelse

Mannen bor på en annan ort i landet och hade kontakt med kvinnan, som är i 30-årsåldern, och hennes sambo. De delade samma intressen och mannen skulle komma och fira nyår med henne och hennes sambo.

Det började lugnt, men under nyårsnatten spårade det ur. Det dracks mycket alkohol och ett bråk om mannens mobiltelefon startade en händelseutveckling som tagen ur en film. I mannens telefon påstods det att det fanns smygtagna bilder. Mannen misshandlades, duschades, dödshotades och låstes in i en skrubb. Under misshandeln tvingade två män honom att erkänna att han var där för att våldta kvinnor, något som en av männen under rättegången erkänner var påhittade anklagelser mot offret.

Mannen förs sedan mot sin vilja bort i en bil. Han får en plastpåse över huvudet och förs bankomat där han tvingas ta ut alla sina pengar och ge till två män. Efter det förs han till en tredje mans lägenhet i Hammarstrand. Den mannen, som är i 50-årsåldern, hotade mannen med både kniv och yxa. Under hela den här tiden blir mannen slagen och dödshotad.

Han förs sedan till bilprovningen i Hammarstrand där han dumpas. Han lyckas sedan ta sig till en väg, där en bilist hjälper honom till en butik där han kan ringa efter hjälp.

Totalt åtalades fem personer för brott. En kvinna i 30-årsåldern för att hon behållit mannens mobiltelefon, en man i 50-årsåldern för hot, två män i 30-årsåldern för misshandel, kidnappning, dödshot och rån samt en man i 50-årsåldern för misshandel, dödshot och kidnappning.

Östersunds tingsrätt skriver i domen att offrets berättelse är trovärdigt och att det får stöd i åklagarens bevisning. De fyra männens berättelse är luddiga, otydliga och i bland rena efterhandskonstruktioner i syfte att förminska sin egen inblandning enligt domstolen. Alla fem åtalade döms därför för brott.

Kvinnan döms för olovligt förfogande till 60 dagsböter på vardera 70 kronor för att hon haft mannens smartphone efter händelsen. En man i 50-årsåldern döms för olaga hot till 80 dagsböter på vardera 310 kronor.

Tre döms till fängelse. Två män i 30-årsåldern döms för misshandel, olaga frihetsberövande, grovt olaga hot och rån till tre års fängelse.

Den man i 50-årsåldern som hotade med kniv och yxa döms för misshandel, olaga frihetsberövande och grovt olaga hot till fängelse i två år.

Den sistnämnde mannen åtalades också för andra brott i samma rättegång. I hans fängelsestraff ryms även ofredande av två flickor, grov rattfylla, olovlig körning samt misshandel av en kvinna.