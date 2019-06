Vandalisering på Järåskolan under helgen – glasmontrar slogs sönder

Ett skadat fönster på Järåskolan skulle ersättas med en ny ruta och fönsterkarmen hade täckts med byggplast. Under helgen använde okända personer den vägen för att ta sig in i skolan.

- Någon har tagit sig in och slagit sönder glasmontrar. Man har även varit inne i skolköket och slagit sönder porslin, glas och inredning, säger Mikael Gruvelgård hos polisen.