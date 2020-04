Rättegång i dag: Länsbo åtalad för att ha spärrat in kvinna tre dygn – ska ha hotat att döda henne med spruta: ”Han högg mig med den i min arm”

I mitten av mars ska en kvinna i 30-årsåldern ha spärrats in en lägenhet i Östersunds kommun under tre dygn. Flera gånger under den tiden ska den misstänkte mannen ha stuckit henne med en spruta och hotat att ge henne en medicinöverdos. Dessutom ska han ha dunkat hennes huvud i badrumsväggen, tagit strypgrepp och sparkat henne. Detta enligt uppgifter i åtalet.