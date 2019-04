Nygamla Stephen King blir ofrivilligt komisk – så bra är veckans nya filmer

Fågelfångare utan riktigt djup

Lika hård som det karga landskapet är den patriarkala lag som reglerar arrenden på Färöarna under 1800-talet. Det måste finnas en son i familjen för att ett arrende ska kunna förnyas, och det innan far i huset fyllt 40. Fågelfångaren Esmar, 39, och hans fru Johanna får sin tredje dotter i inledningen av "Fågelfångarens son". Aldrig har väl en snippa varit så ovälkommen.

Fågelfarmarparet har dock en klipsk vän i värdshusvärdinnan Livia. Hon har ett passionerat förhållande med en fransk sjökapten, lyssnar på grammofon och står för den minimala dos modernitet, flärd och världsvana som står att finna på den vindpinade ön.

Hon engagerar sig och inser att det som behövs är att ruska om lite i genpoolen. Kort sagt, en annan man för att bättra på oddsen i vad som garanterat blir sista chansen.

Esmar och Johanna är praktiska människor och går med på planen utan att tänka för mycket på framtiden. Givetvis blir ingenting så enkelt som de inblandade kanske föreställer sig.

Manuset har Richard Hobert skrivit, efter en färöisk legend. Det är lätt att förstå att den har levt kvar genom historien.

Men i slutändan är det svårt att hålla engagemanget uppe. Ingen av trådarna blir tillräckligt välnystad. Framför allt blir det på bekostnad av den fragila fader-son-relationen, som aldrig, tyvärr, riktigt tar på djupet.

Miranda Sigander/TT

Ofrivilligt komiskt och rätt kasst

Var det verkligen värt att gräva upp den här gamla Stephen King-klassikern? Konstigare och lite ondare blev det i alla fall.

Nyblivna husägare borde rimligen dra öronen åt sig om de upptäcker en kyrkogård på markerna. Visserligen en djurkyrkogård. Men ändå. Om det första man råkar på vid inflyttningen är en procession med obehagligt välorganiserade barn iförda djurmasker, på väg till nämnda kyrkogård, borde det bara vara att lägga benen på ryggen.

Inte ens när familjens katt dör, och han begraver den på ett spöklikt område bortanför djurkyrkogården (familjen rekognoserade verkligen dåligt inför husköpet får man konstatera) och missen mirakulöst nog återvänder till familjen och alltså själva livet, konstigare och lite ondare än förut, tänker Louis att det kanske vore bäst att åka tillbaka till den trygga storstan igen. När ett av barnen i familjen tragiskt omkommer väljer han i stället att göra om experimentet.

Den här nyversionen av "Jurtjyrkogården" innehåller visserligen en uppdaterad handling och några nya, pigga grepp jämfört med både originalet och filmversionen från 1989. Men det finns absolut ingenting i uppbyggnad och utförande som gör att det går att köpa den monstruösa premissen att en pappa skulle gräva upp ett älskat barn ur sin grav, hur galen av sorg han än är. Den förutsägbara utvecklingen i filmens tredje akt känns mest beklämmande och blir ofrivilligt komisk.

Miranda Sigander/TT

Gullig superhjältenostalgi

Via den lilla skräckpärlan "Lights out" har Jönköpingsonen David F Sandberg tagit sig till Hollywood, där han gjort om sin egen kortfilm i en amerikansk version, "Lights out" (2016), samt läbbiga "Annabelle: creation" (2017).

Fortfarande med god känsla för slående bilder och läskig stämning tar han nu ett steg i en ny riktning och ger sig på superhjältegenren och DC comics-figuren Shazam.

Historien handlar om den unge Billy Batson (Asher Angel) som får ärva den mycket magiska magikern Shazams krafter, namn och uppdrag: att hålla världen fri från de sju dödssynderna. När han begåvas med sina superhjältekrafter får han samtidigt ett nytt yttre – han blir en fullvuxen man (Zachary Levi) med stadig frisyr, magrutor, helkroppstajts och mantel.

Snart dyker det också upp en nemesis vilket tvingar Billy att fundera över vad han egentligen vill med sina krafter och sitt liv.

Filmen är lite för långdragen och lyckas inte riktigt med konststycket att roa både en vuxen- och en barnpublik hela vägen. Med sin avväpnande charm kommer dock "Shazam!" långt. Ett spielbergskt arv med ensamma barn och trasiga familjer är central i storyn och David F Sandberg lyckas blåsa en precis lagom dos sentimentalt stoff över de mer hjärtevärmande delarna.

Miranda Sigander/TT