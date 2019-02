Recension: Så peppande är Åre-VM:s officiella låt “Young, Handsome & Fast” av Teddybears

Den svenska electronica-trion Teddybears blev ombedda att tonsätta de alpina VM-tävlingarna i Åre. Det har resulterat i den officiella VM-låten “Young, Handsome & Fast”. På låten gästas björnarna av det Åre-baserade stjärnskottet Rakel (Julia Johansson) och Rigo från Infinite Mass.

Så, hur peppande är “Young, Handsome & Fast”?

Om vi börjar med låttiteln i sig så kan man anta att det är en parafrasering av Muhammad Alis klassiska citat från sina glansdagar; "I’m young, I’m handsome, I’m fast, I’m pretty, and can’t possibly be beat!"

Det är kaxigt och så långt från den svenska jantelagen du kan komma, vilket jag personligen tycker är uppfriskande. Speciellt under mästerskap. Du måste tro att du är på topp för att lyckas i mästerskap, även om du inte lyckats tidigare under säsongen. Det är på mästerskapen det gäller. Där finns näst intill oändligt med ära och berömmelse i potten. Nu har du din chans att skriva in dig i historieböckerna som vinnare i alpina VM i Åre 2019, och att bli hyllad som en hjälte av tusentals fans på torget i Åre.

Under dessa 13 tävlingsdagar är ALLA deltagare, åtminstone i sinnet, både unga (även om du är en i sammanhanget “gammal” räv som Aksel Lund Svindal, 36, eller Lindsey Vonn, 34, - som båda meddelat att de läger skidhjälmen på hyllan efter Åre-VM) stiliga och snabba (även om du varit långsam tidigare under säsongen). Jag är övertygad om att de allra flesta går in i mästerskapet med samma attityd som Muhammad Ali. Samma attityd som Teddybears vill förmedla med sin låt.

Det är nämligen nu det gäller!

Som låt betraktat är “Young, Handsome & Fast” en klassisk Teddybears-dänga. Låten bär bandets näst intill patenterade ljudbild med tung bas, varierande trumbeats och drivande synthar. Låten varvar djupa, tunga, elektroniska segment med textbaserade delar. Texten har det tydliga budskapet att “det är nu det gäller” och “du är bäst”. Peppande så det förslår!

Senast Teddybears släppte musik var i mars förra året, med den bastunga electro/dancehall-låten “Hustla”, som kom till under bandets sejour på Jamaica. Med “Young, Handsome & Fast” har man tillfälligt(?) lämnat reggae-tonerna bakom sig.

I pressmeddelandet inför släppet av “Young, Handsome & Fast” skrev man att “om VM-låtar hade haft en egen tävling så hade ‘Young Handsome & Fast’ sprängt prispallen”.

Nu är ju inte musik en tävling (förlåt Melodifestival-fans) men om det hade anordnats en tävling med mästerskapslåtar kan man konstatera att “Young, Handsome & Fast” står sig bra i sällskapet. Den officiella låten till fotbolls-VM i Ryssland i somras, “Live It Up “ med Nicky Jam, Will Smith(!) & Era Istrefi anspelar på samba, som så ofta är fallet i låtar som ska tonsätta fotbollsmästerskap. “Live It Up” är en klassisk sommarhit som knappast går att jämföra med Teddybears dito. Den är solig, ljus och doftar “bongotrumma” medan “Young, Handsome & Fast” är värmande, tung och kraftfull.

Fler exempel finns; såsom David Guetta och Zara Larssons - “This One's For You” från fotbolls-EM i Frankrike 2010. Även detta är en klassisk sommarhit, betydligt soligare än “Young, Handsome & Fast”. Här handlar det om elegans snarare än svett, attityd och vinnarmentalitet.

Sist men inte minst vill jag slå ett stort slag för alpina VM i Åre, och andra stora mästerskap i länet.

När en stor grupp storstjärnor samlas på liten yta i vårt kära län händer någonting inom mig. Jag tänker tillbaka på min tid som autografjägare under tidigare alpina tävlingar i Åre.

Mitt allra största minne är från världsuptävlingarna i februari 1999. Jag var 9-10 år gammal och väntade utanför dopingkontrollen i ungefär två timmar. Det var kallt och jag frös om både fötter och fingrar. Men jag var fast beslutet om att få en viss signatur i min lila autografbok; nämligen av Sveriges dåvarande skiddrottning Pernilla Wiberg...

Jag hoppas och tror att även årets världsmästerskap i Åre blir en stund för lyckliga minnen att slå rot i både äldre och yngre fans. Allt ackompanjerat av ett gäng björnar som vägrar gå i ide.