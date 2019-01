Umgicks med Strindberg och Munch – han gjorde Lucifer till en moralisk förebild

Europa runt förra sekelskiftet kokade av förändring och upptäckarlust. Nya litterära strömningar såg dagens ljus, teknik och naturvetenskap utvecklades i rasande takt, radikala politiska idéer diskuterades och traditionell religion utmanades av såväl ockultister som ateister. På krogen Zum schwarzen Ferkel i Berlin samlades konstnärer, poeter och författare och den blev något av ett tysk-skandinaviskt kulturellt nav. Där möttes och umgicks storheter som August Strindberg, Ola Hansson, Edvard Munch, Bruno Liljefors – och polacken Stanislaw Przybyszewski (1868-1927).

Om han för en svensk publik i dag torde vara föga känd så var Przybyszewski ingen okänd person under sin samtid. Han rörde sig i skandinaviska och tyska miljöer, gifte sig med den norska författaren Dagny Juel (1867-1901), som tidigare haft ett förhållande med August Strindberg. Den klassiska svenska uppslagsboken Nordisk familjebok (1915) ägnar honom en halv sida, där hans estetiska och filosofiska teorier beskrivs. Där nämns inte hans uttalat satanistiska hållning – något som dock blir noga utrett i samlingsvolymen ”Dödsmässa”, utgiven av det lilla förlaget Malört med religionshistorikern Per Faxneld som redaktör. Det är en påkostad volym i en upplaga om 666 exemplar, illustrerad med fina träsnitt av Kristoffer Nilsson.

De har begränsat sig till de texter som Przybyszewski gav ut på tyska, vilket var det språk han skrev mest på. Förutom hans egna texter finns ett antal essäer, av bland andra Per Faxneld, Ebba Witt-Brattström och hans samtida Vilhelm Ekelund, som rör olika aspekter av hans författarskap och tiden han levde.

Przybyszewski var påverkad av tidens naturvetenskapliga landvinningar och liksom många andra samtida kombinerade han detta med ett intresse för det ockulta och esoteriska. Filosofen Friedrich Nietzsche var en annan viktig influens och liksom Sigmund Freud intresserar han sig för könsdriftens roll för människan. Dessa element letar sig in i både skönlitterära verk – späckade med filosofiska utvikningar – och essäer.

En nidbild av Przybyszewski figurerar som karaktären Popoffsky i Strindbergs ”Inferno”.

Författare som Joris-Karl Huysmans (1848-1907) och Félicien Rops (1833-1898) förde in satanistiska och/eller ockulta motiv i den dekadenta konsten och litteraturen och Stanislaw Przybyszewski höll båda dessa högt. Han delade många intressen med August Strindberg, men förhållandet dem emellan var kluvet. Ömsom skrev de uppskattande om varandra, ömsom nedvärderade de varandra. Inte minst Strindberg utvecklade med tiden en närmast paranoid syn på Przybyszewski, inte minst kopplat till sin tidigare älskarinna Dagny Juel som han baktalade flitigt. En nidbild av Przybyszewski figurerar som karaktären Popoffsky i Strindbergs ”Inferno”.

Przybyszewski provocerade sin samtid med tabubelagda ämnen som incest och blasfemi. Som stilist kommer han bäst till sin rätt i febriga noveller och kortare prosastycken, där det överdrivna språket och excesserna skapar en säregen nerv, men även de essäer där han analyserar vännen Edvard Muchs konst eller presenterar sin egen samhällsåskådning är läsvärda än idag.

Przybyszewski hämtar näring och motiv från anarkistiska terrorattentat

Kortromanen ”Satans barn” (1897) är däremot ganska statisk och tunggrodd och här lyckas han inte skapa någon nämnvärd suggestiv stämning. Den kretsar runt några män som planerar en rad mordbränder för att sätta skräck i stadens invånare och sprida kaos för sakens egen skull. Przybyszewski hämtar näring och motiv från de anarkistiska terrorattentat som stundtals utfördes i såväl Europa som USA och som redan fanns i medvetandet hos den tidens läsare.

Stanislaw Przybyszewski var samhällsomstörtande och använde satanismens symboler för att vända på rådande normer och hierarkier. Däremot var han inte särskilt intresserad av att skapa ett nytt, mer jämlikt samhälle. Han var elitist, både i sin konstsyn och sin syn på den folkliga massan. Framåtandan och gränsöverskridandet var förunnad endast ett fåtal utvalda. Konstnären var att betrakta som en spjutspets, en upptäcktsresande och magiker – konsten skulle inte beläggas med några band på moraliska eller politiska grunder.

Den förste att utarbeta en sammanhängande filosofi där Lucifer representerar det goda

Przybyszewski påstås i ”Dödsmässa” vara den förste att utarbeta en sammanhängande filosofi där Lucifer representerar det goda, en nödvändig agent för upplysning och framåtskridande. Det fanns dock även andra – både föregångare och samtida – som använde ett satanistiskt symbolspråk för att främja både kvinnlig frigörelse och radikala, socialistiska idéer. Detta finns utförligt beskrivet i Per Faxnelds doktorsavhandling ”Satanic feminism” (2014).

I Sverige fanns exempelvis runt förra sekelskiftet den socialdemokratiska tidskriften ”Lucifer”, där flera av den tidens tongivande debattörer, som Hinke Bergegren, August Palm och Hjalmar Branting, publicerades. Socialdemokraterna var ett ungt parti, där även revolutionära idéer rymdes. Sedermera tonades religionskritiken och radikalismen ner inom socialdemokraterna – kyrkan blev till och med en integrerad del av folkhemsbygget.

Kvinnan har genom den kristna historien anklagats för att stå i förbund med Satan. Genom att bjuda även Adam den förbjudna frukten korrumperade hon även mannen, för vilket hon straffades genom evig underordning och födslosmärtor.

Under 1800-talet växte en rörelse fram som omtolkade Bibelns myter utifrån ett feministiskt perspektiv. Kyrkan och kristendomen betraktades som patriarkala institutioner, med Gud som den yttersta förtryckaren.

Diktare som Percy Shelley och Lord Byron, båda sympatiskt inställda till kvinnans rättigheter, vidareutvecklade den ambivalenta Satansbilden från Miltons ”Paradise Lost”, där den fallne ängeln framställdes som en upprorsman med en del positiva drag. De fick under 1800-talet en rad efterföljare, i bland andra teosofins grundare Madame Blavatsky och suffragettrörelsen. Syndafallet omtolkades och Evas initiativ att äta av den förbjudna frukten började hyllas som nödvändig för mänsklighetens utveckling och frigörelse. Vem stod på hennes sida? Lucifer.

Häxornas roll under medeltiden och renässansen började också uppvärderas under den här tiden.

Kvinnans frigörelse var inget Przybyszewski stred för (Ebba Witt-Brattströms bidrag till boken dissekerar hans kvinnosyn och den nya manlighet som uppstod vid den tiden). I sitt personliga liv har han dessutom otaliga utomäktenskapliga affärer och sina barn tar han föga ansvar för.

Han kritiserar visserligen Strindbergs oresonliga kvinnohat, men liksom hos denne blir kvinnan en varelse väsensskild från mannen – och därtill roten till allsköns elände. I Przybyszewskis fall finns förvisso en ambivalent hållning till detta, eftersom han själv ju eftersträvar kaos och förstörelse.

Litteratur

Dödsmässa – Dekadenta berättelser av Stanisław Przybyszewski

Per Faxneld (red)

Översättning: Jens Ahlberg och Hjalmar Falk

(Malört förlag)

Satanic feminism : Lucifer as the liberator of woman in nineteenth-century culture

Per Faxneld

(Oxford University Press)