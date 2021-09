Regiondirektören om problemen på sjukhuset: ”Såg det som ett allvarligt läge”

Förutom att inte kunna genomföra planerade operationer innebar problemet även att man inte kunde gå in i patienters journaler.

– Akuta operationer kan man genomföra men man gör inte några planerade delar eftersom vi inte kunde få fram journalerna.

Problemen är just nu under kontroll och pågick under åtminstone några timmar. Däremot ligger sjukhuset fortfarande kvar i förstärkningsläge tills man tagit reda på hur det kunde ske.

Behöver patienterna vara oroliga?

– Just nu behöver man inte vara orolig eftersom det just nu fungerar som det ska. Vi har kunnat säkerställa att vi kan komma åt den information vi behöver via andra system.

Ni fick stora problem under några timmar. Vad säger du om systemets bräcklighet?

– Det man kan säga är att vi ser både nationellt internationellt hur sårbart samhället är. Det är sårbart i de här lägena. Det är vi medvetna om och gör satsningar för att det inte ska kunna ske.

– Nu ska vi utreda vad som hände och försöka säkerställa att det inte ska kunna hända igen.