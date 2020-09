Regionen lämnar stabsläget: ”Imponerad över de insatser som gjorts”

Anledning är, enligt regionen, att pandemins effekter på verksamheten minskat och att man nu kan hantera dem med den normala organisationen.

– Vi kommer att gå in i ett nytt normalläge. Corona kommer att finnas med oss under en längre tid, men just nu gör vi bedömningen att vi klarar detta inom den ordinarie linjeverksamheten, säger regiondirektör Hans Svensson.

Man meddelar också att man har beredskap för att snabbt kunna återgå till stabsläge, om det skulle behövas.

Enligt Hans Svensson håller regionen noga koll på vad som händer i omvärlden och samarbetet med till exempel smittskyddsläkare upphör inte för att stabsläget lämnas. Kopplat till den lokala situationen är skolan ett område att ha ögonen på, enligt honom.

– Skulle det vara så att vi får lokala kluster så kommer det att gå väldigt fort att gå upp i stabsläge igen – det sker i princip i realtid, säger Hans Svensson.

Han menar att regionen ser tillbaka på tiden i stabsläge finns det mycket att vara stolt över.

– Jag är imponerad över de insatser som gjorts på alla nivåer i vår verksamhet, säger Hans Svensson.

I början av mars gick man upp i förstärkningsläge, för att i augusti gå ned i stabsläge. Från och med torsdag 24 september återgår man till normalläge.

I stabs- och förstärkningslägena har man haft en krisledningsorganisation bestående av sjukvårdsledning för dels regionnivå, dels hälso- och sjukvård, samt krisledning för regional utveckling.

Man har också aktiverat stödfunktioner för specifika frågor så som att ordna extra material och skyddsutrustning.