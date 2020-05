Regionens delårsresultat 75 miljoner kronor sämre än budget – pandemin ses som en anledning

Regionen meddelade på tisdagen att ekonomin till och med april ligger 75 miljoner sämre än budget. Man menar att det bland annat beror på kraftigt försämrade skatteintäkter och merkostnader för coronapandemin.

– Det är naturligtvis oerhört frustrerande att försöka bedriva en långsiktigt hållbar ekonomi mitt i en pandemisituation vars like vi aldrig skådat innan. Men vi måste göra just det. Att släppa kontrollen är inget alternativ, vårt underskott finns kvar och vi måste komma tillrätta med det, säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand (C), i en presskommentar.

I december förra året skrev ÖP om Region Jämtland Härjedalens totala underskott på knappt 1,5 miljarder kronor. Vi har också berättat om regionens sparkrav på uppåt 180 tjänster under 2020 för att spara 90 miljoner kronor.

Även om resultatet för 2019 var 171 miljoner – 43 miljoner bättre än budget – så har kostnaderna ökat till och med april 2020, bland annat på grund av coronapandemin. Kostnader för läkemedel har ökat med 20 miljoner kronor jämfört med föregående år och kostnader för riks- och regionvård har ökat med 17 miljoner kronor, skriver regionen i pressmeddelandet. Däremot har kostnaden för bemanningsföretag minskat med 2 miljoner kronor jämfört med samma period 2019.

– Coronapandemin skapar stor osäkerhet kring ekonomin för Region Jämtland Härjedalen. Dels påverkas resultatet negativt av ökade personalkostnader och minskade intäkter, dels råder stor osäkerhet kring vad som kommer att kompenseras via statsbidrag, säger Eva Hellstrand.

Under året har regionen även betalat av ett av lånen från Kommuninvest på 73 miljoner kronor, skriver man i pressmeddelandet, vilket har resulterat i att likviditeten försämrades med 80,6 miljoner kronor till och med april. Den totala skulden hos kreditgivaren Kommuninvest är därmed uppe i 360 miljoner kronor.

Regionen skriver att belastningen för hälso- och sjukvården varit mycket hård under en lång tid på grund av den rådande pandemin. Man skriver vidare att ”den ekonomiska prognosen för 2020 är ytterst osäker”.