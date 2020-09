Regionrådet Eva Hellstrand om mångmiljonbeskedet: ”Pengar till den uppskjutna vården”

Vid dagens presskonferens med Stefan Löfven (S) och Annie Lööf (C) presenterade regeringen ihop med Centerpartiet och Liberalerna en del av den budget som ska hjälpa landets kommuner och regioner att hantera den situation de har att hantera kopplat till coronapandemin under kommande år. Totalt får landets regioner 4 miljarder extra varje år under både 2021 och 2022. Region Jämtland Härjedalen ska enligt det som presenterades på måndagsförmiddagen få cirka 89 miljoner mer i stöd under 2021 än vad man vetat om tidigare, enligt Eva Hellstrand.

Länets kommuner får dela på totalt 313 miljoner kronor i statsbidrag det kommande året och Region Jämtland Härjedalen får ett tillskott på totalt 135 miljoner kronor. Det mesta av det tillskottet var okänt fram till måndagens presskonferens.

– Att det skulle komma mera pengar i budgeten för 2021 visste vi ju, men nivåerna hade vi ingen aning om innan, säger Eva Hellstrand.

I nuläget vet hon inte exakt vad pengarna kommer att användas till. Att de är välkomna är Eva Hellstrand däremot säker på.

– Det betyder att det blir enklare för oss att få år 2021 att fungera och att vi får pengar till den uppskjutna vården. Det som också är väldigt bra är att det kommer så tidigt, att det är det första de lanserar av det som kommer i budgeten.

Under pandemin har regionen varit tvungen att skjuta på vissa operationer och vården har inte kunnat fungera som vanligt i alla avseenden. Enligt Eva Hellstrand kommer de medel regionen nu får i första hand att användas till att åtgärda detta.

– Exakt hur det ska se ut måste produktionen bestämma, men nu vet vi att vi har pengar till det, säger hon.

Läs även:

Sätherberg (S) om regeringens välfärdssatsning: ”Det är enormt massa pengar till Jämtlands län”