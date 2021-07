Reglerna för jämtar som vill in i Norge – här är det tillåtet att korsa gränsen

Det rådde glada miner hos både svenskar och norrmän när det stod klart att norska gränsen öppnades upp rejält från midnatt natten till den 5 juli. Jämtland och en rad andra regioner i Sverige blev gröna med norska mått mätt vilket innebär att de flesta nu är välkomna in i Norge.

Men till skillnad mot Sverige har Norge inte öppnat gränsen helt och både polis och hemvärnet ansvarar för att kontrollera alla som vill in i landet.

De som är fullvaccinerade eller har haft corona de senaste sex månaderna och kan visa detta via sitt covidbevis (hämtas på ehalsomyndigheten.se) slipper registrering och testning vid gränsen.

De som inte har det och reser in i Norge från gröna områden måste testas och registrera sig på gränsen.

För att underlätta inresan ska registrering ske digitalt innan resan in i Norge. Detta görs via entrynorway.no. Vid frågor om, eller hjälp med registrering uppmanar norska regeringen att folk ringer Call Center på telefon +47 33 41 28 70 eller hör av sig via e-post till support@entrynorway.no.

Efter registrering sker testning vid gränsen och vid negativt test är det sedan klart för vidare resa in i Norge.

På helsenorge.no finns frågor och svar kopplat till inresereglerna, mer om reglerna finns att läsa på norska regeringens hemsida samt helsedirektoratet.no.

Helsenorge upplyser på sin hemsida om att covidbeviset kan visas upp digitalt eller skrivas ut och visas upp på gränsen. Man tipsar däremot om att ett bevis på papper som är allt för trasigt eller skadat kanske inte fungerar och rekommenderar att det förvaras i en plastficka.

Personer som har beviset digitalt uppmanas att inte ha en trasig mobilskärm och att ta en skärmbild av beviset i fall uppkopplingen skulle strula vid gränsen.

En del frågor har även uppstått på sociala medier om var det är tillåtet att korsa gränsen. Personal vid Tröndelags polisdistrikt hänvisar till listan över öppna gränsstationer som även den finns på helsenorge.no.

Norska polisen meddelar via sin hemsida att det bara är vid de öppna gränsstationerna på listan som det är tillåtet att korsa gränsen.

Detta gäller alla som vill in i Norge, även de med coronabevis. Polisen skriver också att det är straffbart att korsa gränsen annat än vid gränsövergångarna och att man kontinuerligt gör stickkontroller vid de stängda gränskontrollerna som inte får användas.

I Jämtland finns det tre gränsstationer där det går att testa sig och är tillåtet att åka in i Norge:

I Storlien i Åre kommun där stationen är öppet dygnet runt,

Strax efter Fjällnäs på väg 84 i Härjedalens kommun, stationen har öppet 08-15 och

På väg 342 i höjd med Gäddede i Strömsunds kommun, gränsstationen här har öppet mellan 06-18.

På vägen hem går det dock att välja vilken väg in i Sverige som helst då den svenska gränsen är öppen utan kontroller.

För vidare information uppmanas folk att hålla koll på norska regeringens hemsida för de senaste reglerna och restriktionerna kopplat till resor in i Norge.