Regn- och åskväder drar in över länet – så blir vädret i veckan: ”Ha paraplyet redo”

Regnet som har dragit in över Östersund och Jämtland under måndagsmorgonen kommer fortsätta norrut under dagen.

– Det kommer rätt stora regnmängder och vissa inslag av åska under dagen, men framåt kvällen ser det ut att lugna ner sig. Kanske några enstaka skurar under kvällen, men på flera håll kan det spricka upp och bli en riktigt vacker kväll, berättar meteorologen Maria Augutis.

Under morgondagen rör sig ett nytt regnområde in över Jämtland med vissa lokala skurar, och generellt är det nu svalare luft norrifrån som är på väg neråt. I Östersund blir det som högst 18-19 grader och framåt mitten av veckan rör sig temperaturerna ner mot 10-15 grader.

– Det blir alltså rejält mycket svalare luft med nordligare vind, och senare i veckan kanske det tillochmed kommer snöblandat regn i Jämtlandsfjällen.

Även framåt helgen verkar vädret bli lågtrycksbetonad och högsommarvärmen uteblir. Men även om prognosen pekar mot många dagar av svalare temperaturer och sommarnederbörd behöver man inte bli alltför deppig.

– Sommarnederbörd innebär inte ihållande regn, utan är skurbetonad. Från och till kan det spricka upp, men ha paraplyet redo!

Dessutom finns det hopp för värmedyrkarna. Vissa signaler tyder på att högtryck och sommarväder kommer tillbaka i juli, även om det inte finns några exakta detaljer än.

Temperaturerna i juni har som helhet legat högre än normalt i hela landet, i synnerhet i Jämtland. Även om man kan se att denna sortens väder kommer bli allt vanligare i framtiden i och med den globala uppvärmningen, menar Maria Augutis att det är viktigt att skilja på väder och klimat.

– Bara för att det blir generellt varmare betyder det inte att vi inte kommer uppleva perioder med kallare väder, säger hon.