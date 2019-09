Rent-a-plagg flyttar från Såå: ”Det blir lättare för folk att komma hit nu”

– Det blir lättare för folk att komma hit nu eftersom de inte behöver ha bil. Är du redan i Åre och kommer på att du glömt dina byxor så är det bara att komma förbi och hyra ett par, säger Emelie Sellberg.

Att flytta ett helt lager med utrustning och kläder är inte det lättaste om du ser på logistiken.

– Det svåra är att alla saker måste flyttas först, efter det flyttas hyllorna. Samtidigt har vi haft stora sällskap som behövt utrustning så det har varit lite stökigt och mycket att hålla reda på.

Nu kommer alla funktioner i företaget att finnas på ett och samma ställe vilket underlättar för både Emelie och Magnus samt kunderna.

– Det kommer att bli mycket mer lättjobbat nu. Vi har knappt kommit innanför dörren det sista året och allt har tagit väldigt lång tid. Nu kommer vi att kunna ha ett tvättrum och stoppa undan saker som inte används lika ofta. Vi kommer även att kunna köra in bilen och packa inomhus, vilket är väldigt smidigt. Plus att vi kommer att kunna ha en butiksyta så att folk slipper komma in i själva kaoset.

Invigningen av den nya lokalen sker 27 september.

– Då har vi bland annat en utförsäljning och efter det kommer vi att ha tid att ställa I ordning ordentlig under oktober och november. Det kommer att gå att hyra utrustning under hela flytten.

I framtiden hoppas paret på att kunna ha olika aktiviteter som utgår från lokalen.

– Vi har tänkt ha lite föreläsningar, kanske gemensamma ultraintervaller, navigeringskurser, eller olika evenemang där vi kan bjuda in folk, avslutar Emelie.

Tre anledningar att hyra sin semesterutrustning

Bättre att använda gemensamma saker istället för att köpa nytt

Mer ekonomiskt

Smidigt att inte behöva släpa med packning

Du har alltid rätt saker vid rätt tillfälle