Replik: Marcus Åsling låter som Donald Trump

Svar på ledare: ”Flatmo har retat gallfeber på det politiska etablissemanget i sex år”

Åslings ledare innehåller flera felaktigheter och anklagelser som vi från majoriteten i Bräcke vill bemöta. Situationen med ett antal tjänstemän som ”omringade” och ”korsförhörde” henne uppstod när sammanträdet ajournerats för att klara ut Centerpartiets yrkande på återremiss.

Skolutredningens direktiv har slagits fast genom flera enhälliga beslut i Kommunstyrelsen. Skolutskottet, där C har posten som vice ordförande, har sedan följt ärendet och kommunicerat det med bl.a. skolans personal och föräldrar. När ärendet var klart för beslut i Kommunfullmäktige ansåg C att utredningen inte höll måttet och yrkade på återremiss. Förvirring uppstod kring exakt vad som skulle utredas den här gången, varpå fullmäktiges ordförande ajournerade mötet och samlade ihop C:s ledamöter och några tjänstemän för att reda ut det. Sammanträdet pågick alltså inte under diskussionen med tjänstemännen.

I debatten kring Mid Sweden 365 användes citat från Theresa Flatmos Facebook-sida för att belysa hennes sätt att bedriva opinion på

Skolutredningen har processats i demokratisk ordning, som C hela tiden varit högst delaktig i, och inte tidigare lämnat synpunkter på. När det sedan finns en radiomikrofon och en filmkamera på plats, och journalister i rummet, då gör C sina utspel. Det är fullt tillåtet att göra så, och syftet med diskussionen med tjänstemännen var att klargöra vad deras nya förslag innebar, så att beslutet skulle bli rätt formulerat.

Åsling skriver att Theresa Flatmo behandlats illa p.g.a. att hon är kvinna och att vi bemött henne med glåpord. Det är en allvarlig anklagelse där vi förväntar oss en ursäkt från Öp:s ledarsida. I debatten kring Mid Sweden 365 användes citat från Theresa Flatmos Facebook-sida för att belysa hennes sätt att bedriva opinion på. När citat från C:s eget budgetförslag användes bemöttes vi av hånskratt från C:s ledamöter. Det är också en allvarlig anklagelse att påstå att kommunens ledande tjänstemän är en del av det politiska etablissemanget.

Har Marcus Åsling lyssnat för mycket på Donald Trump? Så fungerar det inte i en politiskt styrd organisation i Sverige.

Yngve Hamberg (S), ordförande Kommunfullmäktige

Jörgen Persson (S), kommunalråd

Johan Loock (M), 1:e vice ordf Kommunstyrelsen

Cathrine Blomqvist (S), 2:e vice ordf Kommunstyrelsen, ordf Skolutskottet

Man kanske inte ska hänvisa till Donald Trump i en replik när man i samma anda skyller allt på oppositionen och dessutom i talarstolen recenserar hur en opposition ska agera och vad som är oppositionsrådets uppgift.

Det är inte er uppgift att ställa oppositionsrådet till svars, det är absolut inte tjänstemännens uppgift, det är väljarnas. Den regeln gäller måndag till söndag oavsett om mötet är ajournerat eller inte.

Personkryss valet 2018: Yngve Hamberg (S) 33, Jörgen Persson (S) 121, Johan Loock (M) 37, Cathrine Blomqvist (S) 27.

Theresa Flatmo (C) 351.

Det finns anledning att analysera läget med större självkritik och insikt.