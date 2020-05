Revisorerna ifrågasatte Östersundshems vice ordförande innan han avgick: ”Konstigt att en som tidigare inte fått ansvarsfrihet sitter i styrelsen”

Joackim Ekroth har varit vice ordförande i Östersundshem mellan 2015–2018, innan han klev på som vice ordförande igen 2019. Han och alla andra i Östersundshems styrelsen klev av med omedelbar verkan våren 2018 då delar av internutredningen om förre vd Daniel Kindberg blev känd. Men innan dess hade samtliga i styrelsen hunnit få ansvarsfrihet och därmed inget rättsligt ansvar för bolagets affärer under 2017.

I brådskan runt årsstämman kom Tord Andnor, Daniel Kindberg och Joackim Ekroth inte att få ansvarsfrihet i Östersundshems alla dotterbolag. Det gör att Östersunds kommun har möjlighet att driva en process för att få ut skadestånd för den ekonomiska skada man menar att de tre orsakat Östersundshem. Kommunalrådet Bosse Svensson säger att det inte är en hemlighet att kommunen går i dessa tankebanor. Och det är det här som gör att lekmannarevisorerna funderar över Joackim Ekroths lämplighet som styrelseledamot under en tid då styrelsen kan komma att agera rättsligt mot bland annat den vice ordföranden.

Har ni sett några problem i styrelsearbetet?

– Nej, men vi tycker att det är lite konstigt att en som tidigare inte fått ansvarsfrihet sitter i styrelsen, säger Kjell Svantesson, ordförande för lekmannarevisorerna i Östersunds kommun.

Lekmannarevisorerna är politiskt tillsatta med en person från varje parti som ska göra en opolitisk granskning av hur den kommunala verksamheten sköts.

–I det här fallet var vi helt överens om att vi skulle göra den här skrivelsen till Rådhus AB, säger Kjell Svantesson.

Förra veckan kallade Moderaterna till en presskonferens där partiet berättade att Joackim Ekroth slutar som vice ordförande i Östersundshem. Det ska inte ha något att göra med kritiken från revisorerna.

– Det beslutades innan vi fick reda på det här. Det här är en omställning av det moderata strategiarbetet inför valet, säger Joackim Ekroth.

Han tycker att det är oförtjänt och orättvist att han kritiserats för hur han skött uppdraget i Östersundshem. Han tycker att han försökt påvisa problemen i Östersundshem under Kindbergs ledning.

Själva skrivelsen från revisorerna kom in under tisdagen till kommunen, men synpunkterna framfördes muntligt 8 maj till presidiet i Östersunds rådhus AB. Det innebär kommunalrådet Bosse Svensson (C) och oppositionsrådet Niklas Daoson (S).

– Jag tog självklart direkt kontakt med Pär Jönsson eftersom det är hans partikamrat det rörde och det är hans fråga, säger Bosse Svensson.

Han säger också att han informerade de andra kommunalrådet i alliansen.

Pär Jönsson (M) säger att han inte sett skrivelsen alls och han är djupt kritisk till revisorerna.

"Tycker att det är märkligt att revisorerna lägger synpunkt på vem/vilka ägarna har/utser som representanter i bolaget" skriver Pär Jönsson i ett sms till ÖP.

Han påpekar att något liknande yttrande aldrig tidigare kommit från en revision av bolaget:

"Än märkligare är att deras skrivelse är daterad 5 dagar efter att det offentliggjorts en förändring i Östersundshems styrelse."

Pär Jönsson har inte svarat på frågan om han fått muntlig information om kritiken.

Bosse Svensson tycker å sin sida att det här visar att revisorerna gör sitt uppdrag som de ska.

– Det är bra att de sätter ner på pränt vad de tycker och tänker om hur saker är skötta. Och det är också bra att man efterföljer det som de pekar på, säger Bosse Svensson och fortsätter:

– Jag kan inte komma och klaga på att revisorerna gör exakt det jag tycker att revisionen ska göra.

Oppositionsrådet Niklas Daoson tycker också att det är positivt att revisionen granskar och att man är så tydlig i sin kritik.

– Jag vet att i och med att skrivelsen skulle lämnas in fick Moderaterna en signal om att den skulle komma. Sedan så har situationen därefter förändrats, så det man lyfter fram som ett problem från revisorernas sida har åtgärdats i och med att man rumsterar om, säger Niklas Daoson.