Richard Böhme: Allmänintressen måste bekostas av det allmänna

I förra veckan föll en efterlängtad dom för Sveriges skogsägare. Den rörde rätten till ersättning för fjällnära skog som belagts med avverkningsförbud.

Målet har sin upprinnelse i att Skogsstyrelsen inte vill tilldela den normala ersättningen för områden som klassats som nyckelbiotoper. Den centrala frågan är huruvida föryngringsavverkning av fjällnära skogar ska betraktas som pågående markanvändning. Kammarkollegiet, som driver statens linje, har envist hävdat att så inte kan göras, och att det allmänna alltså fortsatt ska hålla hårt om pungen.

I en dom förra året från Mark- och Miljödomstolen i Umeå fick skogsägarna där rätt och staten ålades att betala ersättning. Domen överklagades dock av staten, men så den 12 maj gick även nästa instans, Mark- och Miljööverdomstolen på samma linje.

Jan-Olof Östling från Dravagen, som ÖP har kunnat rapportera om, är kärande i ett av de tjugotal liknande mål vid Mark- och Miljödomstolen i Östersund. Dessa har så att säga väntat in Mark- och Miljööverdomstolens utfall eftersom regelverket har ansätts oklart. Nu har de fått en prejudicerande dom.

Trots de goda nyheterna säger Östling att han väntar med att fira. Det handlar om långa och slitsamma processer och det är inte märkligt om de lär en att inte ta ut segern i förskott.

Domslutet har dock sänt svallvågor genom hela Skogssverige.

Helena Lindahl (C), riksdagsledamot från Västerbotten, skräder inte orden utan menar att förutom att skogsägarna nu ska bli skäligen ersatta att Skogsstyrelsen också bör be dem om ursäkt. "Myndigheten bör rannsaka sig själv, be om ursäkt till skogsägarna och fundera på vad man kan göra för att återupprätta det förtroende man raserat genom att driva det här absurda fallet".

Domslutet är också viktigt som men markering för äganderätten. De senaste åren har skogsnäringen varit hårt ansatt. Ett verkligt lågvattenmärke får sägas vara den ESO-rapport ( Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi är en kommitté under finansdepartementet) från hösten 2018 med titeln "Skydda lagom". Särskilt lagom var den dock inte, åtminstone inte i sin syn på hur intrång i äganderätten skulle finansieras.

Ett förslag var att göra " skogsnäringen medansvarig för finansieringen av reservat". Detta skulle uppnås genom att belägga rundvirke med en "naturvårdsavgift". Avgifterna skulle sedan fonderas och "fondens medel används för intrångsersättningar i samband med att naturreservat och biotopskyddsområden bildas".

Skogsägarna skulle alltså betala för de naturreservat som upprättas deras egen mark.

I Sverige har vi stora naturvärden. Artrikedom och biologisk mångfald är viktigt för en hållbar tillvaro. Även tillsynes oansenliga organismer spelar viktiga roller i ekosystemet och tilltag för att skydda känsliga miljöer kan vara mycket rimliga.

Men det är just eftersom detta angår oss alla som det måste vara ett gemensamt ansvar. Bördan kan inte falla endast på den enskilda skogsägaren, bara för att han eller hon brukat sin mark på ett så ansvarsfullt sätt att den blivit för värdefull för att avverka.