Richard Böhme: Framtiden för jämtländskt flyg är snart inom räckhåll

Flygandet till och från Jämtland hade redan sett en nedgång. I november såg Åre Östersunds flygplats en minskning med 15 procent jämfört med samma period förutvarande år och i januari var den siffran uppe i 19 procent. Redan det innebar den största minskningen av alla statliga flygplatser.

Denna nedgång var dessvärre mycket måttlig i jämförelse med den som vi ser nu. På grund av coronarelaterade orsaker, denna allestädes närvarande faktor i dessa dagar, har resandet till och från de statliga flygplatserna minskat med hela 98 procent. Även denna gång ligger Frösön högre, och landar på en 99-procentig nedgång.

Denna uppräkning av minskande procentsiffror kan förstås betraktas som positiv. Flyget påverkar onekligen klimatet negativt och ett minskat flygande vore alltså miljömässigt riktigt.

Vad den pågående krisen kommer att få för konsekvenser för flygbranschen är ännu oklart, men flera spår lågprismarknadens totala undergång och ett återvändande till en äldre typ av resmönster med väsentligt dyrare flygresor.

Faktorer som flygskatt, höjda flygplatsavgifter, priser på flygbränsle hade alla redan gjort sitt för att flygandet skulle avta.

Men för att säkerställa regional överlevnad, speciellt i Norrland med sina stora avstånd är flyget en ofrånkomlig del. Det märks inte minst av reaktionerna på förslaget om den tidtabell, som genom trafikplikt skall upprätthållas under coronakrisen, där sträckan Östersund-Stockholm skulle ta 3,5 timme, och planet avgå mitt på dagen.

Det jämtländska näringslivet var redan innan pandemin slog till oroliga för de försämrade förbindelserna och dyrare biljettpriserna.

Det finns dock alternativ till nedläggning och tillbakagång till det gamla för landets regionala flygplatser. Så sent som i vintras provflögs det elflygplan på Svegs flygplats. Färden gick till norska Røros via en mellanlandning i Funäsdalen. Flygturen var en del av projektet Green Flyway, som ska testa elflygplan i vintermiljö under tre års tid.

Den svenska flygbranschen räknar med att inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030. Redan om ett till två år beräknar man ha en färdig eldriven prototyp för passagerartransport. Relevanta regelverk och certifikat antas kunna vara på plats vid 2025.

Tekniken beräknas som så ofta vara snabbare än lagstiftningen.

Ett elektriskt inrikesflyg skulle kunna sammanlänka regioner på ett sätt vi aldrig tidigare skådat. Planen saknar utsläpp, blir billigare att tillverka, varför biljettpriserna sjunker, kan flygas från mindre landningsbanor och skulle näst intill kunna fungera som bussar med vingar.

Detta skulle revolutionera pendlingsmöjligheten över hela landet. Sträckan Sveg-Östersund skulle kunna tillryggaläggas på mindre än en halvtimme.

Allt detta bådar mycket gott inför framtiden, en framtid där vi med all sannolikhet kommer kunna skratta åt idén om en halvdags flygtur för att ta sig till Stockholm.