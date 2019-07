Ringvall lämnar ÖFK:s styrelse: "Hon har tackat nej av personliga skäl"

När ÖFK utökade sin styrelse under våren var Maj-Britt Ringvall den enda styrelsemedlem som fortsatte sitt uppdrag, efter att hon valts på två år under årsmötet under våren 2018.

Nu har Ringvall valt att kliva av styrelsen.

– Det är ett par, tre veckor sedan hon meddelade att hon ville kliva av och det är av personliga skäl. Det är ingen dramatik i det, säger klubbens ordförande Bo Ottosson.

Hur påverkar detta styrelsen?

– Det påverkar inte särskilt mycket. Vi har en bra och fungerande styrelse och känner ingen oro för att hon väljer att kliva av, säger Ottosson, som i dagsläget inte kan svara på om Ringvall kommer att ersättas i styrelsen.

– Vi har inte hunnit titta på det. Känner vi att det är nödvändigt kan vi adjungera, om vi hittar någon som är villig att lägga ner ett riktigt jobb. Men det är inget som är bestämt än.

Sporten söker Maj-Britt Ringvall för en kommentar.