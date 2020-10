Rinkebypolis ska agera förstärkning i Åre: ”Vi har mycket att lära av varann”

Polisen i Åre arbetar just nu med att få till ett utbyte med motsvarande verksamhet i Rinkeby, en västerförort till Stockholm.

– Det var gruppchefen i Rinkeby som själva hörde av sig och föreslog att vi skulle göra ett erfarenhetsutbyte. De bistår med resurser här i vinter och sedan kommer vi ner till dem och jobbar, berättar Andreas Zehlander som är gruppchef på Årepolisen.

Hur många, i vilken form, när och hur länge poliserna från Stockholmsområdet ska vara i Åre är i dagsläget inte fastställt.

– Just nu är vi i planeringsstadiet. Rent praktiskt kommer vi vilja ha hjälp av dem när det är som flest besökare här, det vill säga under högsäsongen i vinter. Sedan måste vi kika på hur många kan de släppa hit – för mig får hur många som helst komma, men det måste såklart spegla behovet och de ska såklart ha någonstans att bo vilket är en utmaning i dagsläget, säger Andreas Zehlander.

Varför görs det här?

– Vi ser det som en möjlighet till kompetensutveckling och miljöutbyte, vi har mycket och lära av varandra. Vi verkar på orter som är ganska skilda, med olika typer av problematik. För vår del här i Åre handlar det om att få insikt i hur man jobbar i särskilt utsatta områden och med ingripande spaning till exempel.

Förhoppningen är att man med utökade resurserna dessutom ska kunna fördela bemanningen på ett bättre sätt.

– Under den mest besöksintensiva tiden här så finns det bekymmer at lösa under dygnets alla timmar. Trafikbrott på dagen, våld och fylla på kvällen. Vi måste finnas där medborgarna finns.

Och utbyteskonceptet är något som polisen i Åre har erfarenhet av sedan tidigare.

– Vi har sedan flera par år tillbaka ett pågående samarbete med polisen på Gotland. Vi har haft folk där på somrarna när det är lugnare här och de har varit i Åre under vintern när det är stilla på Gotland.

När kommer polisen härifrån att få åka ner till Stockholm?

– Som sagt, vi är i ett skede där vi planerar och tittar på såväl det praktiska som det ekonomiska för hur det här ska gå till. Men vi kommer inte åka ner när de kommer hit utan vi ser det som en möjlighet till förstärkning.

Vad kommer poliserna från Rinkeby att få uppleva under sin tid här?

– De kommer får se hur det är att arbeta i fjällmiljö med långa avstånd där hjälpen kan vara ett par timmar bort, hur det är att jobba med mindre resurser när det är högsäsong och mycket trafikbrott, ordningsincidenter, narkotikaproblematik och eftersök. Vi har dessutom bara ett fåtal arrestceller här, behövs det fler måste man köra till tio mil till Östersund – det tror jag de kommer uppleva som en stor skillnad. Det kan dessutom tänkas att Rinkebypoliserna får ställa sig på skidor för att patrullera i pisten, säger Andreas Zehlander.