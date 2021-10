Risk för kraftigt RS-år i Jämtland – Lille Teo från Sundsvall behövde sjukhusvård: ”Lät som en grisfarm när han andades”

Enligt Folkhälsomyndigheten förväntas en ökad smittspridning under hösten.

Även i Jämtland befarar sjukvården att smittan kommer få spridning och hälsocentraler och barnklinik har förberett sig.

– Jag tror att den kommer tidigare tyvärr. Jag tror även att det finns risk för att det blir ett kraftigt RS-år, har Maria Björkqvist infektionsansvarig överläkare på barn- och ungdomskliniken tidigare sagt till ÖP i en intervju.

På Sundsvalls sjukhus där Teo blev inlagd berättar barnklinikens länsverksamhetschef Anne Thelander att man inte har så jättemånga inneliggande patienter för närvarande, men att det är fullt på barnklinikerna ute i landet. Man ser även på jouren att det är många som söker hjälp för de här besvären.

Vi märkte att Teo blev slö och att det påverkade andningen

En av de som drabbats i Västernorrland är Emelie Vassman från Sundsbruk vars sju veckor gamla son fick RS-viruset och de har precis kommit tillbaka från sjukhuset.

Hon berättar hur det började med att Teos 6-åriga storebror fick en relativt lindrig förkylning veckan före.

– Det tog någon dag och vi märkte att Teo blev slö och att det påverkade andningen. Sen blev han rosslig och förkyld så vi började att spola näsan, skölja och göra det man kan göra själv, berättar Emelie Vassman.

En infektion med RS-virus drabbar i stort sett alla barn under de första två åren och är oftast som en lindrig förkylning, men barn under ett år riskerar att bli allvarligt sjuka. Barn under sex månader andas mest genom näsan och då kan det bli komplicerat när näsan täpps igen av segt slem.

– Och till slut går det inte att hjälpa barnen hemma, men vi var väl hemma själva i tre dagar. Andningen blev värre och sista natten vi var hemma hörde man att det var svårt för honom att andas och det pep.

Tog du kontakt med 1177 under den här tiden?

– Jag ringde på natten den tredje dagen. Det lät som en grisfarm när han andades. Då tyckte de att jag skulle åka in på sjukhuset eftersom det är mycket RS-virus i omlopp, säger Emelie Vassman.

Därefter följde en vecka på sjukhuset när hon fick vaka över barnet dygnet runt för att kontrollera att Teo inte slutade andas. Det var dessutom bara tillåtet för en förälder att vara närvarande och pappan fick bara komma och hälsa på.

– I början sondmatades Teo. Det fick man göra själv som förälder och det ska göras varannan timme. Att inte båda föräldrarna får vara där är jobbigt, säger Emelie Vassman.

Hon berömmer samtidigt sjukhuspersonalen för att man förmedlade ett lugn om att det här oftast brukar gå bra, men att det är en jobbig process att ta sig igenom.

Har du några råd till andra småbarnsföräldrar?

– Framförallt är det nog enkelt att man blir nonchalant och åker till kanske Birsta och inte tvättar händerna. Är man två föräldrar tycker jag absolut att man ska lämna barnet hemma, säger Emelie Vassman.

Vi är inte riktigt i hamn ännu

Teo är nu på bättringsvägen.

– Men vi är inte riktigt i hamn ännu. I natt har jag fått peta på honom flera gånger för han tappar andningsförmågan. Dessutom har han en fruktansvärd hosta och efter varje hostattack har han svårt att andas, säger Emelie Vassman.