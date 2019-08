Rival Sons är snortajta – och för bra för allas bästa

Efter turnéer med bland annat Rolling Stones och ett flertal hyllade skivsläpp har man befäst sin plats som ett av de verkliga tunga namnen på den internationella rockscenen.

Att delar av bandet kylt ner sig i surfbukten tidigare under dagen märks inte alls när man går på scenen i Badhusparken vid 23.00 på fredagskvällen. Men man kan ifrågasätta huruvida delar av åskådarna legat i en isvak sedan förra gången bandet var här. Bandet hinner spela ”Sugar on the bone” och halva superhiten ”Pressure and time” innan området börjar närma sig något som kan kallas för halvfullt och det är, bortsett från några hängivna fans längst framme vid kravallstaketet, en samling människor som med händerna i fickan diggar med till musiken. Det förtar dessvärre en hel del av stämningen ikväll.

För Rival Sons gör onekligen sitt på scenen.

Det feta, blytunga soundet med de distinkta influenserna av 60- och 70-talets bluesrock låter muskulöst, tight och med en groove som självaste John Bonham nog ler åt lite i sin ginstinna himmel. Jay Buchanan är en frontman och sångare som skulle springa hem OS-guld likt Usain Bolt om musik och sång bara handlade om perfekta tonarter. Detsamma gäller faktiskt för hela bandet. Problemet är bara att en oförglömlig konsertupplevelse i regel innehåller fler element än perfekt groove, timing och teknik.

Bortsett ett närmast obefintligt mellansnack gör bandet sitt för att få igång publiken. Och bitvis lyckas man. Under några sekvenser klappar och sjunger nästan hela publikskaran med, framför i låtar som utmärkta ”Feral Roots” från senaste plattan med samma namn och dundergrooviga ”Keep on swinging”. Men från publiken blir det inte så mycket mer än så.

Det låter nog motsägelsefullt, men den perfektion i liveutförandet som bandet står för är nästan för polerat för deras eget bästa. I den urkraften som bandet utstrålar, från herr Buchanans vokalregister, Scott Holidays fantastiska gitarrspel och Michael Mileys gudabenådade trummande finns inga skavanker, inget som sticker ut. Under de få delar av spelningen som bandet jammar loss med långa solon i vad som får beskrivas som lite improvisation blir det snarare sömnigt än euforiskt.

Men med tanke på den ganska fattiga publika inramningen och bristen på överraskningar lämnar det en känsla av, ”var det inte mer?”.

Det är snortajt och det är väldigt stabilt, men efter att bandet lämnat scenen (för övrigt utan extranummer) är det mer ett gediget rutinmässigt dagsverke som genomförts, snarare än något magiskt som vi läser om i historieböckerna.

Rival Sons

Badhusparken

Betyg 3 av 5

Betygsättning:

1 = Usel, bortkastad tid

2 = Medioker, knappt godkänd

3 = Pålitlig, sevärd

4 = Magiskt, minnesvärt

5 = Overkligt, makalöst

