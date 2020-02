Robin Bryntesson om kritiken efter skandallåten, sjukdomen och att ständigt testa gränserna: ”Jag har gått för långt många gånger”

Nästan allt handlar om hjärteprojektet Sockertoppen. Alla tv-jobb, föreläsningar och jakt på sponsorer är en del av att kunna jobba ideellt med diabetesfrågan.

– Vi satsar på att få folk i rörelse och visa att allt är möjligt. Trots, eller även med, sjukdomen diabetes, säger Robin Bryntesson.

Han är hemma på Frösön igen efter en vecka i Tyskland. Dagen efter intervjun bär det iväg till Gotland för en föreläsning om diabetes. Full fart hela tiden.

– Min sambo Frida sitter i källaren och styr upp min vardag. Utan henne skulle det gå åt pipsvängen, säger Robin Bryntesson.

Skulle han själv bestämma skulle han säga ja till allt. Så är han och så har han alltid varit. När han var elitaktiv flyttade han ut i en stuga i skogen för att kunna fokusera på träning utan möjlighet till andra uppdrag och utmaningar.

– Träningen blir drabbad när man är en "yesman". För att optimera prestationen måste man gå till sin bubbla och göra det som är viktigt för en själv, säger Robin Bryntesson.

Han tränar fortfarande mycket och dyker upp på stora tävlingsevenemang lite här och var även om den elitaktiva karriären är över. Aktiv kommer han alltid att vara.

– Jag har bara ändrat spår, jag tror aldrig att jag kommer att sluta. Jag försöker få få folk att skratta mer och visa att skidåkningen inte bara är en tråkig snorsport, säger Robin Bryntesson.

Han vill gärna inspirera folk. Framförallt barn och ungdomar med diabetes för att visa att man kan göra det man vill trots sjukdomen. Han själv har pressat sin kropp och testat alla gränser som finns för att kunna säga att det mesta är möjligt.

– Jag har lärt mig otroligt mycket hur min kropp fungerar och vad jag kan göra och inte göra. Jag har gått för långt många gånger, gör man inte det så vet man inte var gränsen går. Det är ingenting jag tipsar andra om att göra. Jag kan bränna ut min kropp för att testa mig fram, vara försökskanin. Sen kan jag tipsa barn på Sockertoppen att så här behöver ni inte göra, säger Robin Bryntesson.

Jag var helnere och sov inte på två veckor. Jag satt och svarade på mejl på nätterna.

Det är inte bara när det handlar om kropp och prestation som Robin Bryntesson har fått lära sig att testa gränser och vad det kan innebära om man passerar gränsen. Inför VM i Seefelt 2019 deltog han tillsammans med Calle Halfvarsson i en musikvideo med namnet "Who the fuck is Norway". Det som var tänkt som ett skämt blev en hård läxa för både Robin Brynteson och Calle Halfvarsson.

– Det är en baksida av att jobba med tv. Det blev fel åt alla håll och kanter. Det är inte jag som har skrivit låten utan jag åkte dit och gjorde ett jobb, på samma premisser som Calle Halfvarsson. Det blev inte som jag hade sett det framför mig. Jag ville göra en rolig och klatschig låt, en Sverigelåt, inför VM, säger Robin Bryntesson.

Låten togs inte emot som rolig och klatschig utan möttes av stark kritik. Både Calle och Robin fick gå ut och be om ursäkt efter musikvideon.

– Jag var helnere och sov inte på två veckor. Jag satt och svarade på mejl på nätterna. Det var så klart en tuff och lärorik period, men testar man inte gränserna så vet man inte var de går. Det här var över gränsen och är det någon som vet det så är det jag och då lär man sig lite mer, säger Robin Bryntesson.

Misstaget har inte skrämt bort honom från tv-världen och nu senast har man kunnat se honom som expertkommentator tillsammans med kommentatorn Lasse Granqvist på "Sverige mot Norge" som sänds på TV4.

– Tv-jobben gör att jag kan jobba mer med Sockertoppen. Det ger bra betalt och har man bra betalt där så kan jag jobba mer med det ideella, säger Robin Bryntesson.

Han var 16 år och gick på skidgymnasiet i Sollefteå när han fick veta att han hade diabetes. Då började han sälja rosa mössor för att samla in pengar till barndiabetesfonden. Redan första året samlade han in 12 000 kronor. Efter ett par år med insamling till forskning kom han på att han ville göra något mer konkret.

– Det är bra att skänka pengar till forskning, men det känns som att man inte har en aning om vad som händer med dem. Jag ville vara med och påverka lite själv, säger Robin Bryntesson.

2011 genomfördes första Sockertoppen-lägret.

– Jag kände ingen annan än min pappa som hade diabetes. Det kom 11 barn som vi åkte och hämtade själva. Sedan dess har utvecklingen flugit fram. När vi öppnade anmälan i år blev de proppfulla på en minut. Folk står i kö för att få vara med. Nästa steg blir att vi ska försöka göra så att alla som vill vara med kan vara med, säger Robin Bryntesson.

Han har under sina år med diabetes fått lära sig att leva med det och ju mer forskning och teknik går framåt desto lättare upplever han att det är. De första åren behövde han sticka sig i fingret för att hela tiden ha koll på sitt blodsocker, nu har han istället en sensor under huden som hela tiden visar på vilken nivå hans blodsocker ligger.

– Det har gjort att mitt långtidsblodsocker har blivit mycket bättre och då mår man bättre och kan prestera bättre, säger Robin Bryntesson.

Han är inte orolig för sin diabetes. I och med den tekniken som finns i dag känner han att han har koll på läget.

– Jag är mer rädd för att något av mina barn ska få diabetes, än att jag själv har det, säger Robin Bryntesson.

Han har försökt att aldrig skylla på sin diabetes, varken privat eller i tävlingssammanhang, men det har funnits tillfällen då det verkligen har hämmat honom. Som den där gången när han var tre minuter efter segraren i Vasaloppet 2009.

– Då gick det åt helvete blodsockermässigt. Jag hade 25 i blodsocker när jag gick i mål. Jag drack ingenting de sex och en halv sista milen och gick i mål som tolva. Jag såg stjärnor i en vecka efteråt, säger Robin Bryntesson.

I början av mars står han på startlinjen till Vasaloppet igen, men den här gången är det inte hans prestation som räknas. Hans uppgift är att, tillsammans med Emil Jönsson Haag och Jerry Ahrlin, guida Zebastian Modin till en så bra placering som möjligt.

– Han är inseedad i led ett, men han ska få starta längst fram så det blir i svansen av elitledet. Vi är tre guider som ska försöka kapsla in honom och lotsa fram honom på startrakan, säger Robin Bryntesson.

Robin och Zebastian träffades på en sommarskidskola för många år sedan, och när Zebastian behövde en andraguide till Paralympics i Pyeongchang var inte Robin sen att tacka ja.

– Jag svarade ”absolut” utan att ens veta vad det innebar. Sedan dess har jag hjälp honom i den mån av tid som funnits, säger Robin och skrattar.

De kom hem från Paralympics med en silvermedalj.

I januari i år belönades Robin Bryntesson med The Maximus Prize för sitt arbete med diabetesfrågan. 500 000 kronor som han skickar rakt in i Sockertoppen för att kunna fortsätta utveckla arbetet. I år kommer det att bli minst sju Sockertoppenläger där barn, ungdomar och vuxna med typ 1 eller typ 2 diabetes kan träffas och byta erfarenheter. I framtiden hoppas Robin på att inte behöva säga nej till en någon som vill vara med på ett Sockertoppenläger.

Robin Bryntesson

Ålder: 35

Familj: Sambo Frida, dottern Vilda 4 år och sonen Jack 2 år.

Bor: Frösön och Rossön.

Rädd för: Jag är dessvärre inte rädd för något.

Drömmer om: Det är många olika saker som jag drömmer om. På rak arm så är det att alla i min närhet ska må bra och inte drabbas av några tråkigheter.