Robin Fryklund tvåmålsskytt när Offerdal vann

2–0 (1–0) vann Offerdal med på hemmaplan mot Stugun i division 4 Jämtland/Härjedalen herr. Bakom segern låg två mål av Robin Fryklund.

– En bra match med rätt böljande spel, där vi spelar upp oss i andra halvlek. Stugun ger oss en rejäl fajt hela vägen in och är tunga på deras fasta situationer, men vi lyckas freda oss bra på dem matchen igenom. Vi avgör sent i matchen, men kostar också på oss att missa en straff i början på andra. Bäst på plan var John Bäckebjörk som framförallt gör en kanonbra andra halvlek, plus också till Waldemar Hammarberg, Robin Fryklund och till domartrion, kommenterade Offerdals tränare Håkan Modigh.

Resultatet innebär att Stugun nu har åtta förluster i rad.

Det här betyder att Offerdal är i fortsatt serieledning, med 26 poäng, och Stugun sist, på tionde plats.

Nästa motstånd för Offerdal är Alsen 2. Lagen möts tisdag 13 augusti 19.00 på Bleckåsvallen IP. Stugun tar sig an Östersund U hemma fredag 16 augusti 19.00.