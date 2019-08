Robin Ulestam: I år gick Storsjöyran på de säkra korten – och lika bra är nog det

Det går såklart att kritisera årets festival för att sakna lite av den otroliga fantasin och finurligheten som så många gånger kännetecknat Yran. Det är, i stort sett, en gedigen samling Så mycket bättre-artister som utgör fundamentet för årets yra. Ett gäng övervintrade rockare (Primal Scream) och världens bästa Veronica Maggio räcker inte riktigt för att spetsa till det på ett sånt där tillfredställande sätt som gänget bakom festivalen så ofta förr lyckats med.

Med bakgrund av några tunga avhopp (först Stefan Kauppi, Mr. Yran sedan ungefär 400 år tillbaka i tiden, sedan First Aid Kit – festivalens stora dragplåster) har bokningsteamet med Andrea Wiktorsson i spetsen fått jobba hårt för att få ihop årets startfält.

Är det något vi fått lära oss de senaste åren är att inte ta något för givet. Festivaldöden har spridit som en pest över landet – och Europa – sedan tiotalet år tillbaka och även om den allra värsta perioden (tillfälligt?) är över, så har liemannens närvaro ändå känts lite på avstånd, även här i Östersund. Konkurrensen hårdnar, både om besökarna och de mest åtråvärda artisterna.

Kanske är det också därför vi ska hylla Andrea Wiktorsson och resten av yranteamets fingertoppkänsla, det här året också. För även om de riktigt spetsiga wow-bokningarna nästan helt uteblivit (så när som på Pussy Riot, det enda undantaget) är det kanske just Så mycket bättre-fieringen av festivalen som gör att den kan fortsätta. Med säkra namn som Weeping Willows, Mando Diao, Albin Lee Meldau, Lisa Ekdahl, Miriam Bryant, Bo Sundström, The Hives och Little Jinder ser man till att locka den breda publiken i alla åldrar. Det blir eventuellt ibland lite mer kvantitet än kvalité, men det får man nånstans köpa utefter förutsättningarna.

Frågan blir annars närmast existentiell – vill vi ha en Storsjöyra som levererar en stabil underhållning år efter år, eller vill vi att man släpper garden helt och går efter de riktigt högoktaniga namnen, med risken att hela festivalen går omkull?

”Sveriges äldsta och bästa musikfestival. Det finns många festivaler, men ingen som liknar Storsjöyran i Östersund.”, är ord som arrangörerna själva stoltserar med på sin hemsida. Jag vet inte om man talar sanning just det här året, men jag hoppas verkligen att man får många nya chanser att backa upp sitt påstående.