Fyra olika läkare på fyra besök – nu kritiserar Göran, 76, ögonvården på sjukhuset: ”Finns inte patientfokus”

Det är inte för sin egen skull som Göran Gastby väljer att gå ut med sina synpunkter, påtalar han. Han tycker att den vårdpersonal han har fått träffa är tillmötesgående och gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Däremot tycker han att planeringen och strukturen på ögonkliniken och på sjukhuset i allmänhet måste förbättras.

För synpunkter har han. Han är en flitig insändarskribent i ÖP och han har dessutom för en tid sedan varit aktiv inom lokalpolitiken för Moderaterna.

Just den här historien började med att Göran Gastby i somras upptäckte ett synbortfall i ena ögat. Det blev då snabbt in på Östersunds sjukhus för undersökning och han fick träffa en läkare som han fick förtroende för.

– Sen skulle jag komma tillbaka och undersöka igen, säger Göran Gastby och fortsätter:

– Men sen kom jag in i en rutin där det var en ny läkare, tredje besöket var det en tredje, och sen en fjärde läkare.

Glaukom fastslogs men Göran Gastby upplevde att han vid varje nytt besök var tillbaka på ruta ett, att de nya läkarna inte hade någon koll på hans journal. Redan för cirka tio år sedan var han på besök på sjukhuset för sina ögon. Då ska man ha konstaterat att han hade en dold skelning.

– Det är en uppgift som har stått i journalen i kanske tio-tolv år och ingen har tittat på den förutom min optiker.

I december skrev Göran Gastby ett brev till en av enhetscheferna på ögonkliniken med önskemål om att få träffa en och samma läkare för att nå kontinuitet. När inget svar kom skickade han en påminnelse och även ett brev till verksamhetschefen. Slutligen kom så ett svar på posten där man bland annat skrev att enhetschefen redan skickat ett svar via e-post. Göran Gastby menar att han inte fått något e-postmeddelande.

Vad gäller vårdplaneringen säger cheferna för ögonkliniken att det är en brist i systemen att patienters önskemål om vilken läkare de vill träffa inte går att spara. I ett mejl till ÖP som undertecknats av de båda enhetscheferna Karin Antonsson och Lena Lindholm samt verksamhetschefen Pär Byenfeldt skriver de att det krävs av patienten att ”vid varje enskilt besök uppge sina önskemål på nytt”. De menar dock att de har påtalat denna tekniska brist till berörda inom Region JH.

Samtidigt medger de sin bristande kontinuitet och skriver att det största hindret är läkarbrist. I slutet på maj förra året gick ögonmottagningen, som är en av sjukhusets mest belamrade, ut med att man genom idogt arbete lyckats korta ned köerna rejält. Bland annat genomför man operationer på helgerna.

Trots det behövde man mer än dubbla antalet läkare för att komma till rätta med problemen. Just nu säger man att det ser ljusare ut.

"Under våren kommer vi att ha sex läkare under specialistutbildning, dessa blir färdiga specialister inom en fem-årsperiod. Därtill har vi åtta specialistläkare anställda. En läkare under specialistutbildning har inte samma kompetens som en färdig specialist. Detta kan jämföras med våren 2016 då vi endast hade två specialistläkare och fyra läkare under specialistutbildning,” skriver cheferna i sitt mejl.

Göran Gastby tycker dock att både vårdplaneringen och kommunikationen med patienterna måste förbättras.

– Det finns inte patientfokus. När chefer inte ens besvarar ett brev i desperation från en patient, då är det inte bra, säger han.

Svaret från ledningen är att de följer regionens rutiner vid inkomna brev och de menar att patienterna alltid får svar.

”Det som kommer till diariet vidarebefordras till berörda och besvaras alltid skriftligt. Synpunkter från patienter blir alltid bemötta,” skriver de.

Samtidigt är tillgängligheten för glaukompatienter är alltjämt haltande. För att råda bot på detta införde man under fjolåret ett nytt vårdprogram som innebär att ögonsjuksköterskor utbildass för att kunna ta över de flesta glaukomrelaterade besöken. Detta ska ha gett effekt, menar man.

”Nu förbättras tillgängligheten kontinuerligt” skriver cheferna i mejlet till ÖP.