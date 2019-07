Rödöns Zapp VS tävlar i unghäst-VM i dressyr i Holland – ägaren: "Det känns ju helt ofattbart"

Mellan den första och fjärde augusti går unghäst-VM i dressyr av stapeln i Holland. Där kommer de fyra bästa fem-, sex- och sjuåringarna från länder världen över att tävla. Sverige kommer att representeras av bland annat hästen Zapp VS från Rödön.

– Det är ganska stort faktiskt. Det är ju hästar från hela världen som tävlar i olika ålderskategorier. I Sverige finns det fyra platser för varje åldersgrupp. Holland och Tyskland som är stora nationer har sex respektive sju platser, berättar Holmström.

Under VM:et tävlar man i två dressyrprogram, ett inledande och ett i finalen. Under programmet som är fem och en halv minut långt, ska hästen visa upp sig på ett visst sätt i skritt, trav och galopp. Fyra domare tittar under tiden på hur den exempelvis uppför sig, hur mycket den lyssnar på ryttaren, hur ryttaren kan framföra hästen på ett sätt som gör den glad och tycker det är roligt.

De tio bästa hästarna går sedan till en A-final och resten till en B-final, där det finns en andra chans att ta sig till A-finalen. För Zapp VS ägare är det en stor ära att få ha en häst med i VM.

– Det känns helt ofattbart egentligen. Det är väldigt stort. Det är inte så lätt att komma med till VM, utan man ska ställa upp i en rad olika tävlingar innan och uppnå en viss procent, för att gå komma till det som liknar SM i Falsterbo, förklarar Robin Holmström.

Under Falsterbo Horseshow tävlade Zapp VS tillsammans med ryttaren Angelica Byström mot 24 andra svenska hästar. I semifinalen blev det en andraplats och i finalen en femteplats. Holmström beskriver Zapp VS attityd som det främsta kortet till framgången.

– Zapp VS är en lite mindre modell, men maskulin och med tre stycken fina gångarter och en väldigt bra attityd.

Vad tror du om Zapp VS chanser på VM?

– Målet med att jag hållit på med hästarna, någon gång om jag har en massa tur komma dit. Så det är jättestort och jag är bara jätteglad över att vi är där. Sedan hoppas jag att vi går till final, säger Holmström.